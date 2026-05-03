Mark Vito es eliminado de 'La Granja VIP' y deja emotivo mensaje: "Me siento ganador"

La Granja VIP Perú dio un giro tras una intensa noche de eliminación que dejó fuera a Mark Vito. El reality de vivió una de sus jornadas más tensas, con votaciones ajustadas con un desenlace que sorprendió a participantes y seguidores.

Mark Vito se despide tras reñida votación

La gala de eliminación del sábado 2 de mayo mantuvo en vilo a los concursantes desde el inicio. Mark Vito y Renato Rossini Jr. quedaron en la cuerda floja luego de que Pati Lorena y Samahara Lobatón lograran salvarse, lo que dejó a ambos enfrentándose directamente por la permanencia en el reality.

La tensión creció cuando la producción anunció que la votación se encontraba extremadamente reñida, motivo por el cual se otorgaron diez minutos adicionales para que el público definiera el resultado final. Finalmente, el conductor Yaco Eskenazi fue el encargado de revelar el nombre del eliminado.

Contra todo pronóstico, Mark Vito tuvo que abandonar la competencia. Sin embargo, lejos de mostrarse afectado, el influencer se despidió con un mensaje de gratitud y reflexión, destacando lo que significó su paso por el programa.

"Uno necesita perder para ganar; yo me siento ganador. Me han dado la oportunidad de que el público me conozca un poco más, con mis fortalezas y debilidades. Agradezco a la audiencia, a la 'Granja vip' por estar en el programa", expresó.

El momento también estuvo cargado de emoción cuando, tras su salida, se reencontró con su pareja, Leslie Echavarría Tello, quien lo esperaba fuera del set. Ambos protagonizaron una escena romántica que no pasó desapercibida para los presentes.

"Ahora regreso a mi novia, mi familia, mis dos lindas hijas, con muchas ganas", añadió, dejando en claro que, más allá de la competencia, su prioridad está en su entorno personal.

'Team Reales' reacciona tras inesperado resultado

La eliminación de Mark Vito no solo marcó su despedida, sino que también generó un fuerte impacto dentro del grupo conocido como el "Team Reales". Los integrantes del equipo quedaron visiblemente sorprendidos al conocer que Renato Rossini Jr. continuaría en competencia.

Las reacciones no se hicieron esperar y el desconcierto fue evidente entre los participantes, quienes no ocultaron su sorpresa ante el resultado. Diego Chávarri, uno de los miembros del grupo, admitió que temía este desenlace.

"Ese era mi miedo, ese era el temor que les dije", dijo

Tras la gala, los integrantes del equipo se reunieron para analizar lo ocurrido y replantear sus estrategias de cara a las próximas etapas del programa. La salida de Vito representa una baja importante para su grupo, lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas dentro de la competencia.

El reality continúa avanzando con nuevas tensiones y alianzas que se redefinen tras cada eliminación, manteniendo el interés del público en cada emisión.

En conclusión, la eliminación de Mark Vito marca un antes y un después en La Granja VIP Perú. Su salida no solo dejó un vacío en el grupo con el que compartía estrategias, sino que también evidenció lo ajustado que puede ser el respaldo del público en este tipo de formatos.