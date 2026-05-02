Samahara Lobatón lanza grave acusación contra 'Cri Cri' en "La Granja VIP": "No sé qué cosa tiene conmigo"

Samahara Lobatón no se quedó callada luego de que 'Cri Cri' la enviara a la placa de eliminación en "La Granja VIP" y terminó lanzando una fuerte acusación que ha encendido la polémica dentro del reality. Lo curioso es que ya viene afirmando duras declaraciones contra él, previamente.

'Cri Cri' la manda a eliminación y desata el conflicto

Todo ocurrió durante la competencia del viernes 1 de mayo. Cristian Martínez, conocido como 'Cri Cri', logró salvarse tras ganar el juego y obtuvo el poder de mandar a otro participante a la temida placa de eliminación. Tenía que decir entre Diego Chávarri, Samahara Lobatón, Shirley Arica y Paul Michael.

Aunque Diego Chávarri le pidió que lo eligiera a él para poder salir del programa, 'Cri Cri' tomó otra decisión y sorprendió a todos al nominar a Samahara Lobatón, quien ahora enfrenta el riesgo de ser eliminada. La influencer no ocultó su incomodidad y reaccionó de inmediato, dejando claro que esta situación ya venía cargada de tensión entre ambos.

"No es nada nuevo para mí. Sé que 'Cri Cri' tiene un fetiche, no sé qué cosa tiene conmigo, se la va pegando siete semanas a mi lado, que te nomino, que no te nomino. Pasó un incidente en la cocina, luego en el baño, entonces yo no sé si esto es amor o es odio, pero él algo conmigo lo tiene", manifestó Lobatón, quien días atrás dio a entender que el salsero habría intentado sobrepasarse con ella.

Por su parte, 'Cri Cri' evitó profundizar en la polémica y prefirió no dar mayores detalles sobre las acusaciones en su contra. El participante se mostró tranquilo, pero incómodo frente a las cámaras y dejó entrever que todo lo ocurrido estaría registrado dentro del reality.

"Solo puedo decir que hay un 24/7. Ahí se ve todo", señaló, dando a entender que no considera necesario defenderse más allá de lo que ya se muestra en pantalla.

Samahara lanza fuerte acusación y evalúa denunciar

Días antes, Samahara contó un episodio frente a Shirley Arica y Pablo Heredia que, según ella, ocurrió durante una de las fiestas dentro del reality. La hija de Melissa Klug relató que todo pasó en la cocina, cuando buscaba una bebida tras haber tomado. En ese momento, asegura que 'Cri Cri' tuvo un comportamiento que la incomodó.

"Yo estaba borracha y abrí la refrigeradora para buscar champagne... Estaba con medio cuerpo dentro buscando. Y por el otro lado vino 'Cri Cri' y me hace así en la cara (acaricia su rostro para representar la escena)... y en mi borrachera me acuerdo clarito que le digo: '¡Suéltame! ¿Qué chu** te pasa?'", contó.

Tras ese episodio, la influencer dejó en claro que la situación la afectó y no descartó tomar acciones legales contra su compañero. Además, aseguró que el participante habría minimizado lo ocurrido tras el incidente, lo que aumentó su molestia dentro de la convivencia.

"Estoy así, así de poner una denuncia por acoso", advirtió visiblemente incómoda. "Él me dice: 'Ya pues, entonces no te pongas así'...", agregó.

El antecedente que ya había encendido las alarmas

Este no sería el primer cruce fuerte entre ambos. Días antes, Samahara ya había dejado entrever que 'Cri Cri' habría intentado sobrepasarse con ella en otro momento dentro del reality. En plena nominación, la influencer sorprendió con lo que le dijo en vivo.

"Lo que tú quieres es darme vuelta y lo que yo quiero no es eso. Los borrachos y los niños nunca mienten. Hay un 24/7", afirmó Samahara Lobatón, generando impacto inmediato y dejó a varios de sus compañeros en shock.

Luego, reafirmó su versión al volver a contar el episodio en la cocina, donde asegura que él intentó acercarse de más cuando ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Estas declaraciones han hecho que el conflicto escale, pasando de una estrategia de juego a una acusación delicada que ha generado debate en redes sociales.

Incluso, usuarios han recordado otros momentos dentro del reality, como cuando Samahara Lobatón le daba más trago a 'Cri Cri' o una conversación con Shirley Arica en donde menciona que ya expuso al primo de Jefferson Farfán. Estos detalles han avivado aún más la polémica entre los seguidores del programa.

En conclusión, Samahara Lobatón hizo una fuerte acusación contra 'Cri Cri' tras ser enviada a la placa de eliminación en "La Granja VIP Perú", dejando en claro que su molestia va más allá del juego. La influencer no solo cuestionó su decisión, sino que también expuso un presunto episodio incómodo. Mientras tanto, el participante se mantiene en silencio y asegura que todo está registrado en cámaras.