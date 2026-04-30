Samahara Lobatón expone a Melissa Klug y revela que hacía fiestas en la casa que Farfán dejó a sus hijos

Samahara Lobatón sorprendió en "La Granja VIP" al contar una historia que involucra a su mamá, Melissa Klug, y al exfutbolista Jefferson Farfán. Todo pasó durante una conversación relajada con sus compañeros. Sin pensarlo mucho, la influencer soltó detalles de una etapa pasada que hoy está dando de qué hablar.

Samahara Lobatón revela que Melissa hacía fiestas en casa de Farfán

Samahara Lobatón contó en "La Granja VIP" que, tras la ruptura con Jefferson Farfán, su mamá se quedó por un tiempo en la casa que el exfutbolista dejó para sus hijos. Pero lo que llamó la atención fue lo que tenía esa vivienda.

"Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año", relató.

Ese detalle fue clave para lo que vino después. La influencer confesó que fue ella quien tuvo la idea de hacer fiestas pagadas en esa casa. En ese tiempo, los llamados "privados" estaban de moda.

"Estaban de moda los 'privados' cuando éramos chibolos. Entonces, le digo: 'mamá, tengo un plan, qué te parece si hacemos fiestas en las noches los viernes o sábados y cobramos entradas. Millonarias nos volvimos", dijo entre risas.

Fiestas que se salían de control

Pero no todo era diversión. Samahara también contó que esas fiestas a veces terminaban mal. Según su versión, el ambiente se descontrolaba con facilidad y los daños eran parte de esas reuniones.

"Hacíamos cag... tras cag... Tanto se emborrachaban nuestros amigos que rompían los espejos del baño, el water", recordó.

Un detalle que generó polémica fue cuando mencionó que su hermano, siendo menor, habría estado presente en esas fiestas. También destacó que en ese momento Diego Chávarri salía con su mamá.

"Mi hermano menor en la barra haciendo los tragos, Diego ahí, mi vieja supervisando todo", confesó.

Aunque Samahara lo contó como una anécdota, sus palabras no tardaron en hacerse virales. Muchos usuarios quedaron sorprendidos por lo que reveló sobre su propia familia. Mientras algunos lo tomaron como parte de su juventud, otros cuestionaron lo ocurrido en ese tiempo.

En conclusión, Samahara Lobatón generó polémica al revelar detalles de las fiestas que, según contó, se realizaban en la casa que Jefferson Farfán dejó a sus hijos durante una etapa en la que Melissa Klug permanecía allí. Su testimonio, que incluyó anécdotas sobre el ambiente de esas reuniones, ha despertado diversas reacciones en redes sociales y volvió a poner el tema en el foco mediático.