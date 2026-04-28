Gabriela Herrera asegura que Samahara Lobatón le hizo bullying en "La Granja VIP": "Un mes y medio"

Gabriela Herrera rompió su silencio y acusó directamente a Samahara Lobatón de haberle hecho bullying dentro del reality "La Granja VIP". Sus declaraciones han generado polémica y han dejado claro que la convivencia no está nada fácil.

Gabriela Herrera afirma que Samahara Lobatón le hizo bullying

Gabriela Herrera decidió hablar sin filtros y acusó a Samahara Lobatón de hacerle bullying dentro del reality "La Granja VIP". Todo salió a la luz luego de una fuerte discusión en el programa. Gabriela fue consultada por Ethel Pozo sobre su reacción y aprovechó para explicar lo que, según ella, viene viviendo desde hace semanas.

"Lo que pasa es que ha sido un mes y medio de hostigamiento y bullying para mí, constantemente de una persona (Samahara)", comentó.

Con esa frase, dejó claro que se siente afectada por lo que considera ataques constantes. El conflicto se volvió más fuerte cuando apareció una avioneta con mensajes del exterior. En ese momento, se tocaron temas del pasado que incomodaron a varios. Gabriela explicó que ese fue un punto clave.

"Y siento que en ese momento fue una semana que yo estuve cargada de muchas cosas, porque así como ellas (las víboras) en el momento que pasó una avioneta se empezaron a burlar del mal de otra persona, si fuera al revés seríamos los malos nosotros", señaló.

Ese momento hizo que la tensión crezca y que todo termine en un enfrentamiento. La bailarina también contó que intentó mantener la calma, pero llegó a su límite.

"Siento que en ese momento cuando llegó esa información, sentí el momento de decirle en la cara. En realidad he tratado de estar tranquila, de llevar las cosas en paz, porque es algo que no quisiera que vean de mí, porque justamente yo no soy así. Pero todo tiene un punto y siento que ya había colmado mi paciencia y lamentablemente se me salió decirle de esa manera", explicó.

Gabriela encaró a Samahara tras avioneta

El momento en que Gabiela hace referencia en "La Granja VIP" fue cuando una avioneta lanzó mensajes que reavivaron un escándalo del pasado de Samahara Lobatón. En los papeles se insinuaba que habría iniciado una relación con Youna pese a ser ex de su 'prima'.

Tras enterarse de esto, Gabriela Herrera no se quedó callada y encaró con todo a Samahara en medio de una fuerte discusión. La bailarina, visiblemente molesta por las críticas constantes, lanzó duros comentarios y cuestionó la autoridad de su compañera para juzgarla.

Por su parte, Samahara intentó defenderse y negó la versión, asegurando que la persona mencionada no era su prima. Además, respondió recordando episodios del pasado de Gabriela, lo que hizo que la pelea subiera aún más de tono.

El enfrentamiento fue tan intenso que casi llega a lo físico, por lo que otras participantes como Mónica Torres y Pamela López tuvieron que intervenir para separarlas. Mientras tanto, Shirley Arica se llevó a Samahara para calmar la situación, en medio de un reality que sigue sumando polémicas.

En conclusión, Gabriela Herrera acusó a Samahara Lobatón de hacerle bullying en "La Granja VIP", dejando en evidencia la fuerte tensión que se vive dentro del reality. El enfrentamiento no solo encendió el programa, sino también las redes, donde el público ya toma partido. Todo indica que este conflicto aún no termina y seguirá dando de qué hablar en los próximos días.