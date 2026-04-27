Diego Chávarri sorprende tras abrazar a Shirley Arica mientras dormía ¿Es sonámbulo?

Como se recuerda, Shirley Arica se convirtió en la capataz durante la última semana en el programa reality 'La Granja VIP'. Es así como invitó a Diego Chávarri como su acompañante de los lujos en el cuarto principal, pero el exfutbolista sorprendió con abrazarla mientras dormía.

¿Abraza a Shirley Arica estando sonámbulo?

El programa 'La Granja VIP' se encuentra emitiendo las 24 horas mostrando lo que hacen cada uno de los participantes. Es así como Diego Chávarri fue captado infraganti en una de las noches del fin de semana. El exfutbolista estuvo compartiendo el cuarto del capataz con Shirley Arica y obviamente compartiendo una cama grande en común.

El programa Instarándula compartió algunas imágenes donde se observa al ex de Melissa Klug dando la vuelta en la cama hasta acercarse a Shirley Arica para finalmente abrazarla con un brazo y una pierna. Al parecer, esta acción lo hace entre sus sueños sin darse cuenta y la 'Chica Realidad' no se dio cuenta de los sucedido porque seguía durmiendo.

Diego conversó con Shirley por supuesta brujería

Chávarri dejó en shock al contar que encaró directamente a Shirley Arica en "La Granja VIP" por una supuesta brujería en su contra. Todo habría empezado por un comentario dentro del reality que lo dejó pensando más de la cuenta.

Según contó, el tema surgió luego de que Gabriela Herrera lanzara una advertencia que no tomó a la ligera, pues mencionó que la 'Chica Realidad' le habría hecho "algo" para tenerlo cerca y evitar que esté con otras personas. Esa frase le dio vueltas en la cabeza y lo llevó a tomar una decisión: hablar cara a cara con Shirley.

"Al día siguiente, que estábamos regando las plantes, le dije: "Mami, escúchame, no lo tomes a mal. Pero si lo que ha dicho Gabriela tiene razón, yo no te estoy haciendo nada malo. Ya suéltame pe, si lo estás haciendo suéltame... Si me estás haciendo algo, ya para porque yo no te hago nada malo"", contó el ex de Melissa Klug.

De esta manera, Diego Chávarri estuvo comentando sobre lo que tuvo con Shirley Arica en el pasado, a pesar de que aparentemente habrían quedado bien tras separarse. Ahora, ambos estuvieron compartiendo un mismo cuarto y cama en el reality de convivencia, pero antes de la última noche, el exfutbolista trató de abrazar a la 'Chica Realidad' mientras dormía causando el asombro de sus seguidores.