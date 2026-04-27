Laura Spoya lanza misil tras dichos de Brian Rullan sobre Sebastián Gálvez: "Hay gente que hace equipo para dañarte"

Laura Spoya vuelve a estar en el centro de la atención mediática luego de que su aún esposo, Brian Rullan, lanzara fuertes declaraciones en las que la cuestiona por su relación con el joven Sebastián Gálvez. En medio de esta controversia, la modelo sorprendió en redes sociales con un mensaje inesperado que no pasó desapercibido y ha generado diversas reacciones.

Laura Spoya manda poderoso mensaje tras polémica con Brian Rullan

Laura Spoya sorprendió este 26 de abril al compartir un mensaje en redes sociales en medio de la polémica que surgió tras las declaraciones de su aún esposo, Brian Rullan, quien se refirió a su presunto vínculo sentimental con Sebastián Gálvez.

En su publicación, la conductora de 'La Manada' habría dejado entrever que existirían intentos por dañar su imagen. Cabe recordar que, días atrás, Spoya ya había pedido al empresario mexicano que evitara dar declaraciones públicas, al considerar que estas no solo alimentaban la polémica, sino que también la perjudicaban en su entorno familiar.

"Hay gente que hace equipo para dañarte, imagínate qué tan poderosa eres tú solita", escribió en sus redes sociales, en medio de la controversia.

Mensaje de Laura Spoya.

La relación entre Laura Spoya y Sebastián Gálvez tomó mayor fuerza tras la difusión de una fotografía en la que ambos aparecen juntos durante un viaje a Jamaica. No obstante, hace poco, el programa 'Magaly TV, la firme' difundió declaraciones de una amiga del joven, quien aseguró que ya no habría un vínculo romántico y que actualmente ambos se encontrarían distanciados.

Brian Rullan arremetió contra Laura Spoya y Sebastián Gálvez

El programa 'Q' Bochinche!' difundió un avance de la entrevista a Brian Rullan, quien lanzó duras declaraciones contra su aún esposa, Laura Spoya. En la conversación, el mexicano aseguró que la modelo habría cambiado tras su separación.

"Ella no es la mujer con la que me casé y, la neta, ella me da pena y me da lástima. Era una excelente mujer", se le escucha decir.

Rullan también se refirió a Sebastián Gálvez, con quien se ha vinculado a la conductora en los últimos meses, e incluso mencionó un episodio ocurrido tras el accidente automovilístico que ella sufrió.

"¿Por qué crees que cuando chocó, este güey fue a sacar solamente la almohada?, porque se iba a dormir a su pin*** casa", comentó, notándose bastante alterado.

En conclusión, Laura Spoya volvió a generar repercusión en redes al publicar un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las declaraciones de Brian Rullan, en medio de la polémica que rodea su vida personal.