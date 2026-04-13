Flavia Laos sorprende al elogiar a Luciana Fuster tras fotos en bikini: ¿Ahora son amigas?

En un giro que ha dejado en shock a más de uno, Flavia Laos sorprendió al lanzar un elogio público a Luciana Fuster, demostrando que los problemas del pasado ya quedaron atrás. Todo ocurrió en redes sociales, donde Luciana publicó unas fotos que no pasaron desapercibidas.

Flavia Laos halaga a Luciana Fuster

Flavia Laos dejó en shock a todos al comentar una publicación de Luciana Fuster, demostrando que la rivalidad entre ambas quedó en el pasado. La sorpresa llegó cuando Luciana compartió unas fotos desde Miami, donde luce su figura con un bikini blanco que no pasó desapercibido.

Luciana Fuster publicó varias imágenes mostrando su lado más sexy frente al mar. Como era de esperarse, sus seguidores reaccionaron de inmediato.

"Recargadísima para todo lo que vieneee", escribió la modelo, acompañando las fotos que se llenaron de likes en cuestión de minutos.

Pero lo que realmente encendió las redes fue un comentario inesperado. Entre todos los mensajes, apareció el de Flavia Laos, quien no dudó en elogiar a Luciana.

"Mamma miaaaa La cuerpaaaa", escribió Flavia, dejando claro que no tiene problema en reconocer su belleza.

Flavia Laos llena de elogios a Luciana Fuster. (Captura de pantalla)

El comentario fue muy comentado y recibió cientos de likes, siendo uno de los más destacados de la publicación. Este simple mensaje tiene mucho significado, ya que durante años ambas estuvieron en el ojo público por su relación con Patricio Parodi. Sin embargo, ahora todo indica que dejaron atrás ese capítulo.

El reencuentro que sorprendió

Semanas antes, Flavia Laos y Luciana Fuster fueron vistas juntas en Colombia. El encuentro ocurrió en Bogotá, donde ambas coincidieron y decidieron conversar. Lejos de ser un saludo incómodo, ambas aprovecharon para aclarar las cosas.

"Nadie lo esperaba, ni siquiera nosotros", contó Flavia sobre ese momento. "Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party", reveló en "Amor y Fuego".

Estas palabras dejaron en claro que la conexión volvió. Flavia también explicó que todo quedó atrás y que ahora tienen una relación distinta.

"Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos", afirmó.

En conclusión, Flavia Laos y Luciana Fuster han demostrado que dejaron atrás los conflictos del pasado y hoy mantienen una relación más tranquila y madura. El inesperado comentario en redes confirma que ya no hay rivalidad entre ellas. Ahora, todo apunta a que ambas han decidido seguir adelante con respeto y buena vibra.