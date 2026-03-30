Flavia Laos sobre reencuentro con Luciana Fuster: "Hemos retomado la amistad sincera"

A pesar de haber tenido una fuerte rivalidad durante muchos años, Luciana Fuster y Flavia Laos aparecieron juntas en un evento musical. Ahora, la cantante de música urbana salió a contar cómo sucedió este reencuentro y retomaron una amistad muy bonita.

Flavia Laos relata cómo se encontró con Luciana Fuster

Hace una semana, las modelos Flavia Laos y Luciana Fuster sorprendieron a todos sus fanáticos tras ser captados juntas en un evento musical en Colombia. Las redes estallaron por este encuentro, ya que ambas chicas realitys estuvieron peleadas durante años por Patricio Parodi, pero ahora habrían retomado su amistad.

Es así como Flavia Laos señaló que encuentro con Luciana Fuster se dio a casualidad en el aeropuerto, se saludaron de lo más amable y entonces, fueron juntas al hotel donde se juntaron con más amigas y conversaron por mucho tiempo.

"Fue raro, no hubo mala onda, y ese mismo día nos fuimos juntas en el taxi al hotel y hablamos muy bonito, una conversación de 5 horas. Hicimos una pijamada party", declaró.

¡Amigas de nuevo!

Como se recuerda, Flavia Laos se molestó fuertemente con Luciana Fuster por haber estado con su expareja Patricio Parodi, después de haber terminado con ella. Ahora, ambas habrían conversado durante muchas horas para aclarar varias cosas y volver a retomar su amistad.

"Siento que hemos retomado la amistad sincera, nos quedamos hablando horas. Fue un malentendido y ya lo dejamos claro entre las dos", agregó la joven.

¿Cómo ha sido sus peleas?

La relación entre Flavia Laos y Luciana Fuster ha estado marcada por años de distanciamiento e indirectas, principalmente a raíz de sus vínculos sentimentales con Patricio Parodi. Cuando Luciana comenzó una relación con Patricio Parodi poco después de que este terminara con Flavia.

La influencer sugirió que Luciana no tenía "códigos de amistad", a lo que Luciana respondió que solo debía respeto a sus amigas verdaderas. Pese a sus diferencias personales, Flavia expresó públicamente en noviembre de 2023 que se debía apoyar a Fuster en su rol como Miss Grand International. Hasta ahora, que fueron vistas hace unos días juntas en un evento musical en Colombia.

De esta manera, Flavia Laos ha señalado a un medio de espectáculos que ha retomado su amistad con Luciana Fuster. Afirma que han conversado durante muchas horas en una pijamada en Colombia, antes del evento musical, y que aclararon todo los problemas que tuvieron en el pasado.