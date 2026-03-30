RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡DECEPCIONADOS!

'La Manada' posterga su regreso y genera indignación entre sus seguidores: "Una falta de respeto"

Fanáticos del pódcast de Mario Irivarren y Laura Spoya acusaron al equipo de falta de compromiso tras el aplazamiento del regreso del programa.

'La Manada' anunció que regresará después de Semana Santa.
'La Manada' anunció que regresará después de Semana Santa. (Composición Karibeña)
30/03/2026

'La Manada', pódcast conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, sorprendió a sus seguidores al no transmitirse este lunes 30 de marzo. A través de su cuenta de Instagram, la producción anunció que su regreso se pospone hasta después de Semana Santa, lo cual ha generando críticas y malestar entre su audiencia. 

'La Manada' volverá después de los feriados

Tras anunciar que su programa atravesaría una fase de reestructuración y admitir estar en medio de una crisis de imagen por el ampay de Mario Irivarren en Argentina, los seguidores de 'La Manada' esperaban con ansias el regreso de los tres conductores este lunes 30 de marzo.

Sin embargo, el comunicado de la producción tomó por sorpresa a los seguidores y generó confusión entre quienes esperaban el regreso tras semanas de polémica.

"¿Pensaban que volvíamos este lunes? Bueno... dijimos lunes, pero no cuál. Volvemos después de Semana Santa. Nos vemos pronto", publicó 'La Manada' en sus redes sociales, mensaje que también fue compartido por las cuentas de los conductores.

Esto generó aún más desconcierto, ya que en su última transmisión, Gerardo Pe y Laura Spoya habían confirmado que el regreso del programa sería este lunes 30 de marzo, incluyendo la participación de Mario Irivarren, quien había viajado a Colombia para mantenerse alejado de la polémica tras su infidelidad a Onelia Molina.

Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos: "No tenemos nada que ocultar"
Lee también

Mario Irivarren reaparece paseando con Ximena Hoyos: "No tenemos nada que ocultar"

Fanáticos de 'La Manada' lanzan fuertes críticas 

El comunicado, lejos de calmar a los seguidores, encendió la molestia. Muchos señalaron que la producción de 'La Manada' se estaba aprovechando de la lealtad de sus fanáticos.

Podcast 'La Manada' confirma crisis tras ampay de Mario Irivarren y anuncia pausa: "Lo hemos decidido"
Lee también

Podcast 'La Manada' confirma crisis tras ampay de Mario Irivarren y anuncia pausa: "Lo hemos decidido"

"Soy fan del programa a muerte, pero esto es una burla para todos sus fanáticos verdaderos", "Dijeron próximo lunes, la verdad es que 0 compromiso" y "Es una falta de respeto que avisen a estas horas" fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Además, varios usuarios cuestionaron el compromiso del equipo, incluyendo a los conductores, especialmente Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes han estado en el ojo de la tormenta recientemente.

"Tan fácil que es desprenderse de Mario y seguir", "Gerardo sal de ahí, eres lo único bueno que queda" y "Gerardo es el único que quiere trabajar", fueron algunas de las reacciones del 'fandom' más crítico.

En conclusión, el aplazamiento del regreso de 'La Manada', con Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, generó confusión entre los seguidores y puso en evidencia que la relación con su audiencia podría verse afectada al poner en juego la confianza que habían construido.

Temas relacionados Gerardo Pe La Manada Laura Spoya Mario Irivarren podcast

Siga leyendo

Lo Más leído

Wendy Sulca publica mensaje tras fallecimiento de Manolo Rojas y redes reaccionan: "Muy desubicada"

Fallece Manolo Rojas: Hallan sin vida a reconocido comediante a los 63 años en La Victoria

Melissa Klug explota contra Gabriela Herrera por llamar fea a Samahara: "Ella está toda transformada"

Daniela Darcourt festeja a Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura"

Said Palao reaparece junto Alejandra Baigorria y su hija tras ampay en Argentina: ¿Se reconciliaron?

últimas noticias
Karibeña