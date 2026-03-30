'La Manada' posterga su regreso y genera indignación entre sus seguidores: "Una falta de respeto"

'La Manada', pódcast conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, sorprendió a sus seguidores al no transmitirse este lunes 30 de marzo. A través de su cuenta de Instagram, la producción anunció que su regreso se pospone hasta después de Semana Santa, lo cual ha generando críticas y malestar entre su audiencia.

'La Manada' volverá después de los feriados

Tras anunciar que su programa atravesaría una fase de reestructuración y admitir estar en medio de una crisis de imagen por el ampay de Mario Irivarren en Argentina, los seguidores de 'La Manada' esperaban con ansias el regreso de los tres conductores este lunes 30 de marzo.

Sin embargo, el comunicado de la producción tomó por sorpresa a los seguidores y generó confusión entre quienes esperaban el regreso tras semanas de polémica.

"¿Pensaban que volvíamos este lunes? Bueno... dijimos lunes, pero no cuál. Volvemos después de Semana Santa. Nos vemos pronto", publicó 'La Manada' en sus redes sociales, mensaje que también fue compartido por las cuentas de los conductores.

Esto generó aún más desconcierto, ya que en su última transmisión, Gerardo Pe y Laura Spoya habían confirmado que el regreso del programa sería este lunes 30 de marzo, incluyendo la participación de Mario Irivarren, quien había viajado a Colombia para mantenerse alejado de la polémica tras su infidelidad a Onelia Molina.

Fanáticos de 'La Manada' lanzan fuertes críticas

El comunicado, lejos de calmar a los seguidores, encendió la molestia. Muchos señalaron que la producción de 'La Manada' se estaba aprovechando de la lealtad de sus fanáticos.

"Soy fan del programa a muerte, pero esto es una burla para todos sus fanáticos verdaderos", "Dijeron próximo lunes, la verdad es que 0 compromiso" y "Es una falta de respeto que avisen a estas horas" fueron algunos de los comentarios más repetidos.

Además, varios usuarios cuestionaron el compromiso del equipo, incluyendo a los conductores, especialmente Laura Spoya y Mario Irivarren, quienes han estado en el ojo de la tormenta recientemente.

"Tan fácil que es desprenderse de Mario y seguir", "Gerardo sal de ahí, eres lo único bueno que queda" y "Gerardo es el único que quiere trabajar", fueron algunas de las reacciones del 'fandom' más crítico.

En conclusión, el aplazamiento del regreso de 'La Manada', con Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe, generó confusión entre los seguidores y puso en evidencia que la relación con su audiencia podría verse afectada al poner en juego la confianza que habían construido.