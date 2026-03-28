Onelia Molina fue suspendida de EEG y redes creen que fue por llamada a Magaly TV: "Apañadores"

"Esto es Guerra" vivió un momento tenso luego de que Onelia Molina fuera suspendida en vivo. Aunque en pantalla se explicó una razón clara, en redes sociales ya circula otra teoría sobre un presunto castigo por su llamada a un reportero de "Magaly TV La Firme" que ha encendido el debate.

Onelia Molina es suspendida de "Esto es Guerra"

Onelia Molina fue suspendida de "Esto es Guerra" tras protagonizar un fuerte reclamo en plena competencia. Aunque en el programa se explicó la razón, en redes sociales muchos usuarios creen que hay algo más detrás.

Todo empezó durante un juego, cuando Onelia decidió alzar la voz por lo que consideraba una injusticia. La situación se salió de control cuando se negó a cumplir el castigo de recibir una torta en la cara.

"Voy a hacer igual que ella. Toda la vida me quedo como sonsa parada, no", dijo frente a cámaras y luego, alejó su cara para no recibir la torta, ocasionando 200 puntos menos para su equipo.

La incomodidad de la competidora no era nueva. Según ella, no era la primera vez que ocurría algo así en el programa y sentía que no había igualdad entre los equipos. El momento más tenso se dio cuando comparó su situación con la de Rosángela Espinoza, asegurando que a ella no le aplicaban las mismas reglas.

"Peter, ¿cuándo va a haber igualdad? Pregúntale a Silvana, no es justo", reclamó, mientras sus compañeros intentaban intervenir. "Es que siempre es lo ancho para ellos, lo angosto para nosotros. Toda la vida es así. ¡Sean justos!", agregó.

Pese a las explicaciones en el set, Onelia se mantuvo firme en su postura. La producción, entonces, tomó una decisión inmediata: suspenderla. Además, se informó que Onelia no recibiría pago por ese día, lo que generó aún más impacto.

"Onelia queda suspendida el programa", anunció Míster G en vivo, mientras la modelo abandonaba el set visiblemente molesta, sin querer continuar en el programa. "Y hoy no recibirá remuneración", agregó Míster G.

La escena dejó a todos sorprendidos, ya que pocas veces se ve una medida tan directa en vivo. Mientras algunos compañeros intentaban calmar la situación, Onelia ya había tomado la decisión de irse.

Redes sociales encienden la polémica

Pero lo más fuerte vino después. En redes sociales, los usuarios comenzaron a lanzar teorías que rápidamente se hicieron virales. Muchos creen que la verdadera razón de la sanción no fue el juego, sino que sería la llamada que Onelia tuvo con un reportero de "Magaly TV La Firme", donde expuso a Said Palao. Esta conversación fue grabada sin que ella lo supiera y luego difundida en TV nacional.

"¡Ya lo hacen porque quieren sacar a Onelia por dar declaraciones en otro canal sobre el consentido de Said!", escribió una usuaria, dando pie a esta teoría que rápidamente fue replicada por otros: "¡Así es! Creen que no nos damos cuenta". Otros fueron más críticos y soltaron comentarios como: "Apañadores de infidelidades".

Usuarios creen que suspensión de Onelia Molina sería por llamada a Magaly TV. (Captura de pantalla)

También se mencionó en redes los participantes no deben hablar con otros medios. Según ellos, esto está restringido por contrato.

"Y si es así estaría bien... porque ellos no pueden declarar a otros canales y lo saben... y eso es por contrato", "Lo que está malo es que ella haya llamado a otro canal y que eso está prohibido, si ella quiere contar lo de Pepito Juanito tranquilamente ha podido contar a cualquiera menos a otro programa a otro canal", comentaron.

Sin embargo, también hay quienes creen que todo se trata de coincidencias y que la sanción sí responde a lo visto en pantalla. Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre esta teoría, pero lo cierto es que la polémica sigue creciendo y los usuarios no dejan de especular sobre lo que realmente pasó detrás de cámaras.

En conclusión, la suspensión de Onelia Molina en "Esto es Guerra" ha dejado más preguntas que respuestas. Mientras el programa mostró una falta en el juego, el público cree que podría haber algo más detrás. Por ahora, la historia sigue dando que hablar y el reality vuelve a estar en el centro de la polémica.