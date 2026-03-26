Onelia Molina no quiere salir con nadie tras infidelidad de Mario Irivarren: "Estoy tranquila"

Quiere paz y enfocarse en ella. Onelia Molina decidió dar vuelta a la página luego de su separación de Mario Irivarren. Tras el escándalo por infidelidad, la modelo dejó en claro que no tiene interés en conocer a nadie por ahora.

Onelia Molina no quiere salir con ningún chico tras infidelidad

Onelia Molina habló claro tras su ruptura con Mario Irivarren y dejó en evidencia que no está pensando en el amor. Luego del escándalo por infidelidad, la arequipeña decidió priorizar su tranquilidad y su trabajo.

La modelo fue consultada sobre su vida sentimental actual y no dudó en responder con firmeza. Aunque muchos creen que podría tener varios pretendientes, Onelia dejó en claro que no está interesada en nadie.

"No, no quiero salir con nadie, estoy tranquila, enfocada en mi trabajo y así estoy bien", dijo en entrevista con "América Espectáculos".

Tras lo vivido, Onelia ha optado por tomarse un tiempo para sanar. No quiere apresurarse ni comenzar una nueva relación sin estar completamente bien. La influencer explicó que ahora su prioridad es su estabilidad emocional y su crecimiento profesional. Por eso, se mantiene activa con campañas y proyectos que ya tenía en marcha.

"Lo que me llamen, estoy lista para trabajar... Ya campañas que venían también desde antes solo que obviamente el contenido se va subiendo de a pocos y esto pero bueno gracias a dios hay trabajo y estoy contenta", comentó.

Un viaje para desconectarse tras traición de Mario Irivarren

En medio de todo este momento, Onelia también decidió darse un respiro. Este fin de semana viajará a Arequipa para reencontrarse con sus padres. Según contó, necesita ese espacio para recargar energías y estar cerca de su familia, lejos de la exposición mediática.

"(¿Te vas a Arequipa?) Sí, el sábado. Sí, ya necesito verlos, mis papitos querían venir, pero no quiero exponerlos. Sí, necesito estar con ellos", expresó.

La relación con Mario Irivarren terminó tras la difusión de un ampay en Argentina. En las imágenes, el exchico reality fue captado besando a otra mujer durante una fiesta. Este hecho generó una ola de comentarios y marcó el final de su historia de tres años. Onelia decidió no continuar con la relación y seguir su camino por separado.

Mientras ella busca tranquilidad, Mario regresó recientemente a Lima tras pasar unos días fuera del país luego del escándalo. Pese a la atención que recibe y a los posibles pretendientes, Onelia ha sido clara: no quiere saber nada de relaciones por ahora. Prefiere estar sola, sanar y enfocarse en lo que realmente le suma. Su mensaje es directo y sin rodeos.

En conclusión, Onelia Molina dejó claro que no quiere salir con ningún galán ni iniciar una nueva relación tras la infidelidad de Mario Irivarren. La modelo prefiere mantenerse sola, enfocada en su trabajo y en su bienestar emocional, apostando por su tranquilidad antes que por el amor.