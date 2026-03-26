Onelia Molina sorprende al cantar 'El ex machito' junto a Yahaira Plasencia: ¿Indirecta a Mario Irivarren?

Onelia Molina volvió a acaparar la atención mediática al participar como jurado especial en la secuencia 'Bikini Glam' del programa Mande Quien Mande. Durante la emisión, la modelo dejó en evidencia su actual soltería al cantar y bailar a todo pulmón junto a la salsera Yahaira Plasencia.

¿Onelia le manda indirecta a Mario?

El momento más comentado ocurrió cuando Yahaira Plasencia ingresó al set entonando su tema 'El ex machito'. Onelia no dudó en acercarse a la salsera para unirse a la interpretación, moviéndose y cantando con entusiasmo.

"Que te pasó, no que muy machito, que tal jugador, se metió autogol y se quedó solito", cantó Yahaira, mientras Onelia hacía gestos cubriéndose el rostro y alzando los brazos, en clara alusión a Mario Irivarren, su expareja.

La escena se viralizó rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores elogiaron su actitud y celebraron su paso por el programa. Muchos usuarios comentaron que la modelo demuestra fortaleza y que ha sabido manejar su ruptura tras el ampay que la vinculó con Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi en Argentina.

@rkt696 Onelia Molina sorprende al cantar 'El ex machito' junto a Yahaira Plasencia tras separase de Mario ♬ sonido original - rkt696

Onelia Molina revela quién llevó a las modelos al yate en Argentina

Por otro lado, en el programa "Magaly TV La Firme", se difundió un audio en el que Onelia Molina habla con total confianza sobre el ampay en Argentina donde estuvo Mario Irivarren. En ese audio, Onelia revela que habría una persona clave que organizó todo el encuentro, incluyendo la presencia de las modelos en el yate y en la piscina.

De acuerdo a lo contado por Onelia, el hombre sería Rodrigo Acerbi, un argentino que aparece en todas las imágenes del viaje. Este personaje fue visto junto a los chicos reality en distintos momentos: en el yate, en la piscina y en varias reuniones.

Su presencia constante hizo sospechar que no era un invitado más, sino alguien con un rol importante en la organización. Onelia fue directa al dar más detalles sobre su participación.

"Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía", afirmó.

En conclusión, Onelia Molina enfrentó su vida personal con humor y transparencia. Entre cantos, bailes y revelaciones, dejó en claro su postura sobre su ruptura y los escándalos reality. Su paso por Mande Quien Mande demuestra que, pese a la polémica, mantiene el control de su narrativa y el respaldo del público.