Samahara Lobatón rompe en llanto en "La Granja VIP" tras mensaje de Youna: "Estoy apoyando, te amo"

Los primeros días de convivencia en el reality La Granja VIP Perú continúan generando momentos intensos y emotivos. Esta vez, Samahara Lobatón se convirtió en el centro de atención tras protagonizar una escena cargada de sentimientos al recibir un inesperado mensaje de su expareja, Youna.

Samahara Lobatón se quiebra tras emotivo mensaje de Youna

Durante una de las dinámicas del programa, Samahara fue sorprendida con un video en el que Youna le enviaba palabras de aliento desde el exterior. El mensaje, cargado de afecto y motivación, buscaba reforzar su desempeño dentro del reality y recordarle el respaldo que tiene fuera de la competencia.

"Hola mi reina quiero mandarte todas las fuerzas del mundo. Tú enfócate en hacer una buena participación que nosotros afuera el 'team leucemia' está dando absolutamente todo para que salgas ganadora. No bajes la cabeza, no te rindas, tus hijos están muy bien cuidados con la Maggie. Yo te estoy dando todo mi apoyo todos los días que pueda", expresó en un inicio.

El joven también aseguró que viene impulsando su candidatura con contenido en redes sociales y no dudó en darle algunos consejos para mejorar su imagen dentro del programa. Aun así, cerró su mensaje con una declaración que marcó el momento:

"Dalo todo mi amor que yo te estoy apoyando con todo vas a ganar estoy cien por ciento seguro. Te amo".

Las palabras impactaron profundamente en Samahara, quien no pudo contener las lágrimas. Visiblemente emocionada, agradeció el respaldo de su entorno más cercano y destacó el rol que cumplen en el cuidado de sus hijos mientras ella permanece en competencia.

"Yo sé que mis hijos están muy cuidados por mi hermana, por mi mamá, con mi abuela. Y sé que él (Youna) está haciendo todo por mí también no tengo palabras para agradecerle todo lo que hacen todos allá afuera por mí sobre todo él que a pesar de todo lo que le pasa siempre tiene una sonrisa para mí. Me impulsa a seguir adelante", manifestó entre sollozos.

Melissa Klug opina sobre el vínculo entre Samahara y Youna

En esa misma edición del programa, también estuvo presente Melissa Klug, madre de Samahara, quien acudió para brindarle su respaldo. La empresaria no evitó referirse a la relación entre su hija y Youna, dejando entrever que ambos estarían atravesando un proceso de madurez.

"Sus decisiones por lo mismo de la edad que empezaron tenía 17 años e hicieron todo mal. (Dicen que en los momentos más difíciles uno descubre lo que siente). Yo siento que los dos se están curando la vez que los vi cuando fui a Estados Unidos los veo con otro semblante", comentó.

Sus palabras alimentaron las especulaciones sobre una posible reconciliación, ya que evidencian un acercamiento más positivo entre ambos, luego de una relación marcada por altibajos.

En conclusión, el momento de Samahara Lobatón muestra que La Granja VIP Perú no solo expone conflictos, sino también historias cargadas de emoción. El apoyo de Youna y las palabras de Melissa Klug abren la posibilidad de una nueva etapa. Mientras tanto, la influencer sigue en competencia con el respaldo de su familia.