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Paul Michael protagoniza escena de celos a Pamela López por actitud con Pablo Heredia: "Me hizo volar"

Paul Michael reclamó a Pamela López por una actitud frente a Pablo Heredia. La discusión generó reacciones entre los participantes.

Paul Michael encara a Pamela López por Pablo Heredia.
Paul Michael encara a Pamela López por Pablo Heredia. (Composición Karibeña)
21/03/2026

La convivencia en "La Granja VIP" sigue dando de qué hablar. Esta vez, Paul Michael y Pamela López protagonizaron un momento tenso que rápidamente se volvió viral. Todo ocurrió por una escena de celos que involucró también a Pablo Heredia, quien comparte espacio con ellos en el reality.

Paul Michael hace escena de celos a Pamela López por Pablo Heredia

La convivencia en "La Granja VIP" volvió a explotar y esta vez los protagonistas fueron Paul Michael y Pamela López. La pareja vivió un momento incómodo frente a cámaras luego de que el salsero mostrara sus celos por una situación que involucró a Pablo Heredia.

Todo quedó grabado y rápidamente se volvió viral en redes. En las imágenes se ve cómo la tensión crece poco a poco, mientras los demás participantes observan la escena sin saber cómo reaccionar. El primero en hablar fue Paul Michael, quien intentó explicar su incomodidad. Sin embargo, Pamela no se quedó callada y le respondió de frente. 

"Escúchame, no vas a entenderme... Son cosas que ya se conversaron", dijo Paul a Samahara Lobatón, dejando entrever que el tema ya venía de antes. "Por eso te estoy diciendo ahorita para terminarla ya, por ese lado no es, (Pablo Heredia) está en onda con otra persona, quítatelo", aclaró Pamela, tratando de poner fin al tema.

Aunque no parecía un problema grande, para Paul sí fue algo que le incomodó desde el inicio. El cantante confesó que ya no podía seguir guardándose lo que sentía.

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"Yo no tengo ese problema porque yo he estado hablando con Pablo temprano... Pero tenía que soltártelo porque lo tenía", confesó Paul.

La conversación subió de tono cuando Pamela le reclamó directamente su actitud. Ella dejó entrever que ya conocía ese tipo de reacciones. Fue ahí donde Paul explicó qué fue exactamente lo que lo incomodó. Según contó, hubo un momento puntual que lo hizo reaccionar.

"Yo te conozco, yo noto tus indirectas, pero me hago la huev***. Te digo una cosa y dices: 'avísale a Pablo'", dijo Pamela. "¿Pero por qué dices eso? Te lo he dicho porque Pablo se encarga del caballo (Bueno, mala mía) Por eso yo te digo cómo comenzó todo, el día que yo entré, tú te diste cuenta que yo ya me puse ahí y ahí recién pusiste tu mano. Y eso me hizo volar", comentó.

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Ante esto, la influencer respondió con tranquilidad. En medio de la conversación, Samahara Lobatón también intervino para calmar la situación. 

"No lo pensé, no me di cuenta", dijo Pamela, asegurando que no hubo ninguna mala intención de su parte. "Las chicas cuando no usamos calzón nos olvidamos que no tenemos calzón...", explicó Samahara, tratando de justificar lo ocurrido. "Tienen que tener cuidado", acotó Paul.

Pamela López recalcó que no se dio cuenta de que se le veía de más cuando Pablo Heredia estaba cerca. Según explicó, todo pasó porque estaba sentada de costado y no llevaba ropa interior, situación que incomodó a Paul Michael. Pese al momento incómodo, la influencer se mostró dispuesta a escuchar a su pareja y entender qué fue lo que le molestó, dejando en claro que no lo hizo a propósito.

Pablo Heredia también reacciona

Más adelante, Samahara le contó a Pablo Heredia lo que había pasado, generando otra escena dentro del reality. El actor se mostró sorprendido al enterarse de los celos. Luego, aclaró que no hubo nada fuera de lugar. 

"Paul Michael se puso celoso de ti", contó Samahra. "¿Pero por qué?", preguntó Pablo, sin entender. A lo que Samahara respondió: "Porque dice que cuando él entró... ella (Pamela) estaba de costado y se le veía el alma". Él contestó: "Sí, sí, un poquito... pero estaba en su cama", explicó. Incluso, quiso saber si el problema era con él ."¿Está enojado conmigo o no?", consultó. "No, con ella", le respondieron.

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En conclusión, Paul Michael protagonizó una escena de celos hacia Pamela López por una actitud frente a Pablo Heredia, lo que desató un momento tenso en la convivencia. Aunque no pasó a mayores, dejó claro que las emociones están a flor de piel y cualquier detalle puede generar conflicto en "La Granja VIP".

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