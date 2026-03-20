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Ivana Yturbe sorprende al responder si terminó su relación con Beto Da Silva: "Tranquilidad"

Ivana Yturbe salió al frente para aclarar su situación con Beto da Silva y respondió a preguntas sobre el fin de su relación tras posponer su boda religiosa.

Ivana Yturbe aclara como va su relación con Hugo García.
Ivana Yturbe aclara como va su relación con Hugo García. (Composición: La Karibeña)
20/03/2026

Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al referirse en sus redes sociales a los rumores sobre una supuesta separación de Beto da Silva, con quien mantiene un matrimonio de cinco años y una hija en común. La modelo dejó claro que su relación sigue firme y que la boda religiosa, prevista para 2026, simplemente se ha postergado.

Ivana aclara rumores sobre su matrimonio

A través de su cuenta de Instagram, Ivana respondió directamente a la inquietud de una seguidora que le preguntó si había terminado su relación con el futbolista. La pregunta decía: 

"Hola, Ivana. Dime que no te separaste de tu pareja, que sí se van a casar". La modelo de 29 años compartió un video junto a Beto da Silva y escribió: "Solo cambiamos la fecha, tranquilidad". En el material audiovisual se escucha a Ivana decir: "Este chico (Beto) no puede vivir sin mí, gente. No puede". 

Con esta declaración, Yturbe desmiente cualquier ruptura y reafirma que, aunque la boda religiosa se haya postergado, su matrimonio continúa intacto.

La publicación generó una oleada de comentarios de apoyo de los seguidores, quienes destacaron la claridad y transparencia de Ivana al abordar los rumores que circulaban sobre su vida personal.

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Ivana Yturbe descartó separación de Beto da Silva.
Ivana Yturbe descartó separación de Beto da Silva.

Ivana Yturbe prioriza otros proyectos antes que la boda

Ivana Yturbe confirmó la decisión durante una entrevista hace un mes en el programa de Magaly Medina. En conversación con "Magaly TV, la firme", explicó que junto a Beto Da Silva optaron por postergar la ceremonia para enfocarse en otros objetivos.

"Este año no se da, tenemos objetivos diferentes", declaró con serenidad.

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La exreina de belleza detalló que planificar una boda religiosa no es un proceso sencillo ni rápido. Según explicó, la organización demanda meses de preparación y una dedicación que hoy prefieren destinar a otras responsabilidades familiares y laborales.

"Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes", sostuvo.

Yturbe remarcó que la decisión no obedece a problemas en la relación. Al contrario, aseguró que fue un acuerdo conversado y tomado en conjunto. En la misma línea, Beto Da Silva respaldó sus palabras y dejó abierta la posibilidad de celebrar el matrimonio más adelante.

"El matrimonio es algo que se puede dar en otro momento", señaló el delantero.

No obstante, el futbolista llamó la atención al mencionar que ambos se encuentran enfocados en una "nueva noticia" que consideran prioritaria. "Con la nueva noticia es algo que también anhelamos", expresó, frase que despertó especulaciones inmediatas entre los seguidores de la pareja.

 

En conclusión, Ivana Yturbe aclaró su relación con Beto da Silva y descartó rumores de separación. La pareja mantiene su matrimonio sólido y decidió postergar la boda religiosa para enfocarse en otros objetivos. Con ello, reafirma la estabilidad de su familia y su compromiso con Beto y su hija Almudena.

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