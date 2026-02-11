Ivana Yturbe suspende su boda con Beto Da Silva y desata rumores de embarazo: "Estaría en la dulce espera"

Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al anunciar que su esperada boda religiosa con Beto Da Silva no se celebrará este año. La noticia desató comentarios en redes, donde algunos hablaron de un posible embarazo. Eso luego de que la pareja aclaró que la decisión responde a compromisos profesionales y a nuevos proyectos familiares,

Ivana Yturbe prioriza otros proyectos antes que la boda

Ivana Yturbe confirmó la decisión durante la última edición del programa de Magaly Medina. En conversación con "Magaly TV, la firme", explicó que junto a Beto Da Silva optaron por postergar la ceremonia para enfocarse en otros objetivos.

"Este año no se da, tenemos objetivos diferentes", declaró con serenidad.

La exreina de belleza detalló que planificar una boda religiosa no es un proceso sencillo ni rápido. Según explicó, la organización demanda meses de preparación y una dedicación que hoy prefieren destinar a otras responsabilidades familiares y laborales.

"Un matrimonio no se planea en dos días, al contrario, es mucho tiempo. Como familia hay cosas que están antes", sostuvo.

Yturbe remarcó que la decisión no obedece a problemas en la relación. Al contrario, aseguró que fue un acuerdo conversado y tomado en conjunto. En la misma línea, Beto Da Silva respaldó sus palabras y dejó abierta la posibilidad de celebrar el matrimonio más adelante.

"El matrimonio es algo que se puede dar en otro momento", señaló el delantero.

No obstante, el futbolista llamó la atención al mencionar que ambos se encuentran enfocados en una "nueva noticia" que consideran prioritaria. "Con la nueva noticia es algo que también anhelamos", expresó, frase que despertó especulaciones inmediatas entre los seguidores de la pareja.

Magaly Medina sugiere posible embarazo

Tras escuchar las declaraciones de la pareja, Magaly Medina analizó el tema en su programa y planteó una hipótesis que no tardó en generar conversación. La conductora sugirió que Ivana y Beto podrían estar priorizando la ampliación de su familia, aunque dejó en claro que no existe confirmación oficial.

"Al parecer, esta parejita ha decidido privilegiar su deseo de aumentar familia. No sabemos si ella ya estaría en la dulce espera, pero algo, algo podemos deducir, porque ella dice que Almudena, ¿no?, su hijita, que estaba muy ilusionada con la boda, dice que ella ahora está más ilusionada con otra noticia", comentó la periodista.

Magaly recordó que en anteriores ocasiones la pequeña Almudena expresó su deseo de tener un hermanito o hermanita. Aun así, la conductora insistió en que sus comentarios responden a una interpretación del contexto y de las propias palabras de la pareja.

"Bueno, nos encanta verla feliz, así que con matrimonio religioso o no, ella está feliz y eso es lo que cuenta", concluyó Medina, cerrando el tema con un mensaje positivo.

En conclusión, Ivana Yturbe y Beto Da Silva decidieron postergar su boda religiosa, pero no su proyecto de vida juntos. La pareja enfrenta una etapa de nuevos objetivos y responsabilidades que hoy ocupan el centro de sus planes. Mientras las especulaciones sobre un posible embarazo crecen, ellos mantienen discreción y priorizan su estabilidad familiar.