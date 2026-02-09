Briela Cirilo de Corazón Serrano cometió insólito error en pleno aniversario: ¿Qué pasó? (VIDEO)

Un momento inesperado se robó la atención durante el aniversario número 33 de Corazón Serrano. La protagonista fue Briela Cirilo, quien cometió un curioso error en pleno escenario y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Briela Cirilo y su insólito error en Corazón Serrano

En el aniversario número 33 de Corazón Serrano, realizado en el Estadio San Marcos, Briela Cirilo tuvo un curioso error en pleno escenario que no pasó desapercibido para el público ni para las redes sociales. El evento reunió a miles de fans que llegaron a celebrar más de tres décadas de cumbia. Todo marchaba con normalidad hasta que Briela tomó el micrófono y, en medio de la emoción, soltó una frase que sorprendió.

"Seguimos celebrando los 36 años de Corazón Serrano", dijo la cantante Briela Cirilo con total entusiasmo.

La confusión fue inmediata, ya que la agrupación celebraba en realidad sus 33 años de trayectoria. El momento fue grabado por los asistentes y en cuestión de minutos el video empezó a circular en redes sociales, donde muchos se preguntaban si se trató de un simple lapsus o de los nervios del momento.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron con comentarios tras la difusión del video. Sin embargo, la mayoría de mensajes fueron de apoyo y comprensión. Muchos usuarios señalaron que equivocarse es algo normal cuando se está frente a un público tan grande.

Entre los mensajes más repetidos se leían frases como: "No juzguen", "Estaba un poco nerviosa", "Es la emoción, suele pasar", "No pasa nada" y "Estaban nerviosas". Para los fans, el error no fue grave y no opaca el talento ni el esfuerzo de la cantante.

María Becerra sí lo tuvo claro

Minutos más tarde, el público escuchó una cifra distinta que dejó en claro cuál era el aniversario correcto. La artista invitada María Becerra, quien también fue parte del espectáculo, no se equivocó al dirigirse a los asistentes.

"A su aniversario 33 años de puro sabor, ¿sí o no?", dijo la cantante, provocando aplausos y gritos en el estadio.

Este contraste hizo que el error de Briela llamara aún más la atención, pero lejos de opacar el evento, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Más allá de la confusión, el aniversario también fue especial para Briela Cirilo.

Briela tuvo la oportunidad de compartir escenario con María Becerra e interpretar juntas el tema "7 vidas". Mientras la artista argentina mostró seguridad y dominio escénico, Briela se dejó ver algo nerviosa y emocionada, especialmente en sus movimientos sobre el escenario.

Algunos asistentes notaron que la joven cantante parecía no saber muy bien qué hacer con las manos. Esto fue interpretado como una señal de nerviosismo por el momento tan importante que estaba viviendo frente a miles de personas.

El aniversario 33 de Corazón Serrano fue, en general, una noche exitosa, llena de música, invitados y emoción. El error de Briela Cirilo quedó como una anécdota más dentro de una celebración histórica que los seguidores difícilmente olvidarán. Al final, muchos coincidieron en que la emoción le ganó al cálculo, pero no al cariño del público, que siguió disfrutando de la fiesta hasta el último tema.

En conclusión, el error de Briela Cirilo durante el aniversario 33 de Corazón Serrano fue un lapsus que se viralizó rápidamente, pero no afectó el desarrollo del evento. La mayoría del público reaccionó con comprensión, y el episodio quedó como una anécdota dentro de una celebración que se vivió con entusiasmo y música de principio a fin.