Briela Cirilo explotó contra un seguidor por comentario ofensivo en TikTok: ¿Qué pasó?

La cantante peruana Briela Cirilo vivió un momento incómodo mientras interactuaba con sus seguidores en TikTok. Durante una transmisión en vivo, la artista recibió un comentario irrespetuoso de un usuario que generó su inmediata reacción. Lejos de quedarse callada, la intérprete de Corazón Serrano respondió de manera firme.

Briela Cirilo explota en redes sociales

La transmisión comenzó de manera habitual, con Briela conversando con sus fans sobre su música y próximos proyectos. Sin embargo, la situación cambió cuando un suscriptor lanzó un comentario ofensivo hacia su físico. La cantante no dudó en confrontarlo y aclaró la situación frente a sus seguidores.

"No estoy embarazada. Tengo guata, como todo el mundo. Tengo rollos. ¿Si soy muy flaca por qué si tengo guata estoy embarazada?", indicó la artista, respondiendo directamente al mensaje malintencionado.

En otro momento de su transmisión un seguidor de nombre, David Pérez, le hizo un comentario irrespetuoso y muy subido de tono. Ante esto la cantante no se quedó callada y explotó.

"Que pena que tu madre te haya criado con ese vocabulario de verdad que hay gente que debió usar preservativo y no dar a luz. A tu mamá debe darle vergüenza ser tu madre", mencionó

Los seguidores de Briela respaldaron su reacción y aplaudieron que no dejara pasar la agresión virtual. Entre los comentarios se podía leer:

"Le están faltando el respeto y ella tiene que defenderse", "Con mi Briela no se metan", "No tiene por qué quedarse callada", "Está bien, solo se defendió" y "Muy bien que le respondió".

La cantante resaltó que, a pesar de los comentarios de odio que ha recibido por su apariencia, se siente cómoda con su cuerpo y segura de sí misma.

¿Quién es Briela Cirilo, la voz de Corazón Serrano?

Tania Gabriela Cirilo Chiroque, conocida artísticamente como Briela Cirilo, nació el 17 de febrero de 1997 en Bellavista, Callao. Desde niña mostró interés por la música, iniciando su formación artística a los 9 años y continuándola en la universidad.

Su primer contacto con la televisión se dio en 2014, cuando participó en La Voz Perú. Aunque no pasó las audiciones a ciegas, llamó la atención por su talento. En 2019, se unió a la orquesta Son Tentación, dirigida por Paula Arias, consolidándose como una de las voces principales del grupo en el género salsa.

En 2022, regresó a La Voz Perú y logró que los cuatro entrenadores giraran sus sillas, demostrando su evolución artística. Un año después, en agosto de 2023, Briela dio un giro profesional al integrarse a Corazón Serrano, iniciando su trayectoria en la cumbia peruana.

Su carisma, autenticidad y versatilidad la han posicionado como una de las voces femeninas con mayor proyección en la música local, además de destacarse por su cercanía con los fans a través de redes sociales.

En conclusión, el reciente episodio en TikTok confirma que Briela Cirilo no permite que los comentarios malintencionados afecten su trabajo ni su autoestima. Su respuesta firme y respaldada por los seguidores refuerza su imagen como una artista segura, auténtica y cercana a su público, lista para seguir creciendo en el ámbito musical y en la interacción digital.