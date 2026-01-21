Maju Mantilla y Gustavo Salcedo festejaron el cumpleaños de su hijo: "Estaré siempre para guiarte"

Un momento lleno de emoción y mensajes de amor. Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños de su hijo mayor y no dudaron en compartir este especial día con sus seguidores en redes sociales. Cada uno, desde su cuenta personal, publicó fotos y palabras a su pequeño. Ambas habrían estado en el mismo lugar.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran el cumpleaños de su hijo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron el cumpleaños de su hijo mayor y compartieron este momento tan importante en sus redes sociales. Ambos publicaron fotos y mensajes que dejaron ver el amor y orgullo que sienten por el adolescente.

Desde su cuenta de Instagram, Maju publicó varias imágenes del festejo familiar. En las fotos se ve a su hijo con una torta temática de fútbol, decoración especial y sonrisas por todos lados. La conductora acompañó las imágenes con un mensaje largo y muy sentido, donde habló del crecimiento de su hijo y del vínculo tan fuerte que los une.

"Así pasan los años, vas creciendo, aprendiendo, te haces más fuerte, pero tu esencia estoy segura será la misma... mientras los vas construyendo, yo estaré siempre para guiarte y acompañarte. Amor de mamá por siempre", escribió Maju, emocionando a muchos de sus seguidores.

En su publicación, la ex Miss Mundo resaltó que su hijo ya entró a la adolescencia y que esta nueva etapa viene con aprendizajes para ambos. Maju dejó claro que, aunque los hijos crecen y cambian, el amor de madre no se mueve.

"Feliz Cumpleaños hijito. Tú, convirtiéndote en un adolescente y yo, aprendiendo a entenderte y a acompañarte en esta etapa de tu vida", expresó, mostrando el lado más cercano y familiar que tanto conecta con el público.

Las imágenes también mostraron momentos junto a la hermana menor del cumpleañero y detalles de la decoración con globos y colores deportivos. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios le enviaron mensajes de cariño y buenos deseos al joven.

El mensaje de Gustavo Salcedo para su 'campeón'

Por su parte, Gustavo Salcedo también quiso dedicarle unas palabras especiales a su hijo. El empresario compartió fotos donde se ve al menor practicando deporte, una de las actividades que más disfruta.

"Empezó tu día haciendo lo que más te gusta. Feliz cumpleaños mi campeón. Por muchos años más viéndote feliz siempre", escribió Salcedo, dejando en claro el orgullo que siente como padre.

Gustavo Salcedo dedica emotivo mensaje a su hijo por su cumpleaños. (Instagram)

Aunque Maju y Gustavo no publicaron fotos juntos, muchos notaron que ambos compartieron imágenes con la misma torta y decoración. Esto indicaría que estuvieron presentes en la misma celebración, priorizando el bienestar de su hijo.

Este cumpleaños llega en un momento importante para Maju Mantilla, quien se alista para regresar a la televisión con un nuevo proyecto. A pesar de los comentarios y rumores que han circulado en los últimos meses, la conductora ha dejado claro que sus hijos son su prioridad.

En conclusión, tanto Maju Mantilla como Gustavo Salcedo prefieren enfocarse en criar a sus hijos con amor y respeto. La celebración del cumpleaños de su hijo mayor fue una muestra clara de que, más allá de cualquier diferencia, el cariño de padres sigue intacto y firme.