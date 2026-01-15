Maju Mantilla vuelve a la TV tras polémica y conducirá magazine junto a Ethel Pozo: "Una aventura iniciará"

Maju Mantilla regresa a la televisión peruana luego de varios meses alejada de la pantalla chica. La ex Miss Perú decidió tomarse un tiempo tras la polémica con su esposo y productor que la envolvió por su situación personal. Ahora, vuelve recargada, con un nuevo magazine con Ethel Pozo en GV Producciones y lista para empezar una nueva etapa en su carrera.

Maju Mantilla regresa a la TV tras la polémica con Ethel y Gisela

Maju Mantilla vuelve a la televisión peruana luego de varios meses alejada de la pantalla chica. La ex Miss Mundo Perú reaparece con un nuevo proyecto que marca su regreso oficial a la conducción, esta vez de la mano de Gisela Valcárcel y junto a Ethel Pozo, en un magazine que se emitirá por las tardes en Panamericana TV.

La conductora decidió tomarse un tiempo lejos de la TV tras la polémica que la rodeó por su situación personal, relacionada con su aún esposo Gustavo Salcedo y su exproductor Christian Rodríguez. Ahora, Maju apuesta por empezar una nueva etapa, enfocada en lo profesional y con mucha expectativa por este nuevo reto.

Su retorno fue anunciado la noche del miércoles 14 de enero durante la preventa de GV Producciones. Ahí, Gisela Valcárcel presentó a Maju Mantilla como una de las nuevas figuras de su casa productora, confirmando que compartirá conducción con Ethel Pozo en un nuevo magazine de las tardes.

"Las tardes no serán las mismas. Llegan Maju Mantilla y Ethel Pozo para un nuevo magazine imperdible", se escucha en el video difundido por GV Producciones, que rápidamente generó comentarios y reacciones en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Maju Mantilla compartió un video junto a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, donde no ocultó su emoción por esta nueva oportunidad. Gisela Valcárcel también le dedicó unas palabras públicas y destacó su llegada al equipo.

"Aquí estoy feliz, GV Producciones. Gisela vas a ser mi jefa", dijo la ex reina de belleza con una sonrisa. "No saben todas las cosas hermosas que han dicho de Maju. Estamos felices", comentó la 'Señito', dejando en claro que confía plenamente en ella.

Maju contó que este proyecto nació tras una conversación previa con Gisela. Por su parte, Ethel Pozo también le dio la bienvenida con cariño y entusiasmo.

"Tuvimos una reunión con Gisela hace unas semanas atrás. Una linda conversación. Yo estoy muy feliz, con bastante gratitud de ser de la familia de GV Producciones con Gisela y con Ethel", expresó. "¡Qué linda, Maju!", dijo Ethel, mostrando buena química entre ambas conductoras. "Pronto, estarán juntas. Las tienen que ver", destacó Gisela.

Finalmente, Maju resumió este momento con un mensaje que refleja su nuevo comienzo en la televisión. La ex Miss Mundo escribió un mensaje en su historia.

"Muchas gracias, Gisela. Una linda aventura iniciará pronto junto a Ethel Pozo y GV Producciones", se lee.

Así fue la presentación de Maju

El programa que conducirán Maju Mantilla y Ethel Pozo se emitirá por Panamericana TV en horario de la tarde. Por ahora, no se ha revelado la fecha exacta de estreno ni el nombre oficial del magazine, pero la expectativa ya está puesta en este nuevo espacio.

Durante la preventa, Maju no dejó pasar la oportunidad de reconocer el respaldo de Gisela Valcárcel. También tuvo palabras para su nueva compañera de conducción, dejando claro que está comprometida con el proyecto.

"Estoy entusiasmada, feliz por la bienvenida. Gisela, al igual que muchas personas, soy alguien que te respeta y admira por tu trayectoria profesional y por tu capacidad de liderazgo con una empresa como GV Producciones. Ethel, estoy encantadísima de ser parte de la conducción junto a ti. Sé que juntas vamos a aprender bastante, es una nueva aventura y pongo todo mi compromiso", señaló.

En conclusión, con este regreso a la televisión, Maju Mantilla apuesta por pasar la página y enfocarse en una nueva etapa profesional. De la mano de GV Producciones, junto a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, la ex Miss Mundo Perú busca reconectarse con el público y demostrar que está lista para nuevos retos. Aunque aún no se conocen todos los detalles del magazine, su retorno ya genera expectativa.