Micheille Soifer se solidariza con Samahara Lobatón tras agresiones de Bryan Torres: "Me vi reflejada"

Un nuevo caso de violencia contra la mujer sacude el espectáculo local tras difundirse un video en el que Bryan Torres agrede brutalemnte a Samahara Lobatón. Aunque no se puede emitir en televisión por tratarse de un espacio privado, el material se viralizó en redes generando indignación y solidaridad como la que tuvo Micheille Soifer.

Micheille Soifer se solidariza con Samahara Lobatón

Durante la emisión del programa Arriba Mi Gente, el caso fue ampliamente comentado por los conductores e invitados. En ese contexto, Micheille Soifer tomó la palabra y sorprendió al revelar que vivió una experiencia similar en el pasado, lo que le permitió identificarse con la actitud que ha mostrado Samahara frente a la denuncia pública de la agresión.

"Yo he vivido en algún momento una vida así y cuando ella estuvo en el set yo me vi reflejada porque me di cuenta de las actitudes que ella tenía y supe reconocer qué era lo que ella estaba pasando por su cabeza. Ella estaba tratando de apañar una situación de no hacerla pública por vergüenza", explicó la cantante y actriz.

Soifer sostuvo que, desde su perspectiva, Samahara habría intentado minimizar o esconder lo ocurrido por temor a la exposición mediática y a las consecuencias irreversibles que traería la difusión del video. Según indicó, esa reacción resulta común en mujeres que atraviesan situaciones de violencia y aún no logran romper el círculo.

"Yo veía en ella tratando de justificar y desviar el tema, tratando de que esto no salga a la luz porque si salía a la luz no hay vuelta atrás", sentenció, dejando en claro su preocupación por la integridad emocional y física de la joven.

Jazmín Pinedo explota contra Bryan Torres

Quien también alzó su voz fue Jazmín Pinedo. El martes 13 de enero, la conductora se mostró visiblemente indignada tras conocer las imágenes de la agresión, las cuales, según aclaró, no podían ser difundidas en América Espectáculos por haber sido grabadas en un espacio privado. Sin embargo, aseguró que tuvo acceso al material y no dudó en calificarlo como estremecedor.

"No puede existir alguien que le haga daño a otra persona de esa manera con intenciones claras. Si tiene, insisto, la oportunidad de ver el video, va a notar que felizmente esa chica ahorita está bien", declaró Pinedo, destacando que Samahara Lobatón sobrevivió a la agresión por pura suerte.

Además, la presentadora también resaltó la reacción de Melissa Klug, quien decidió actuar legalmente contra Torres.

"Es lo que se tendría que hacer con una persona como él: denunciarla. Este tipo de seres humanos no deberían estar caminando por la calle como si no pasara nada. Tiene dos hijas", añadió Pinedo, cuestionando cómo alguien que agrede de esa manera puede ser padre.

Por otro lado, respecto a Samahara, la conductora evitó emitir juicios sobre su accionar, pero hizo un llamado a reflexionar y buscar apoyo:

"Nosotros no vamos a opinar de ella porque claramente es una persona que tiene que recibir ayuda, pero sí también, en algún momento, tendría que sentarse un poco más firme, ir y poner una denuncia en contra de esta persona porque eso no es correcto. Nadie que trate de esa manera a otro ser humano debería andar por ahí como si no pasara nada", concluyó.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón volvió a evidenciar la urgencia de rechazar la violencia contra la mujer. Mientras el video continúa circulando en redes, el llamado es claro: no normalizar estos hechos ni permitir que queden impunes.