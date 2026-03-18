Onelia Molina anunció el fin de su relación con Mario Irivarren tras ampay en Argentina: "Las explicaciones sobran"

La modelo y exintegrante de 'Esto es guerra', Onelia Molina, sorprendió al anunciar su ruptura definitiva con Mario Irivarren. La decisión se produce luego de que 'Magaly TV, La Firme' difundiera imágenes del viaje de Irivarren a Buenos Aires, junto a Said Palao y Patricio Parodi, donde fueron vistos celebrando en un yate con varias mujeres.

Onelia Molina anuncia su decisión a través de Instagram

La madrugada del miércoles 18 de marzo, Onelia Molina comunicó la ruptura a través de sus historias en Instagram, mostrando una postura firme y respetuosa ante sus seguidores. En su pronunciamiento, la modelo dejó claro que la decisión fue tomada tras la difusión de los hechos que generaron gran repercusión mediática.

"A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren", señaló la joven.

Asimismo, Molina explicó que su prioridad en este momento es cuidar su tranquilidad emocional y enfocarse en sus proyectos personales y laborales.

"La decisión fue tomada después de hacerse público hechos cuyas explicaciones sobran. En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales", agregó.

La modelo concluyó su mensaje solicitando respeto y comprensión de sus seguidores y dejando claro que no dará más declaraciones sobre este tema.

"Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema", finalizó.

Comunicado de Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren en Argentina.

La faceta más natural de Onelia Molina

Antes de la ruptura, Onelia Molina también sorprendió al mostrarse al natural en su cuenta oficial de Instagram. La modelo compartió historias donde apareció sin maquillaje, sin filtros y sin retoques estéticos, dejando atrás extensiones de pestañas y microblading en las cejas.

El cambio fue inmediato y generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron sobre su nueva imagen y la autenticidad que transmite. "Me siento rara", escribió Molina, dejando entrever que este proceso representa un cambio significativo en su vida personal y un momento de introspección.

La decisión de mostrarse al natural coincide con un período de renovación y cuidado personal para la modelo, quien ahora busca reconectarse consigo misma tras la ruptura y enfocarse en su bienestar emocional y proyectos personales.

En conclusión, Onelia Molina atraviesa un momento de cambio tras su ruptura con Mario Irivarren, retomando su autenticidad personal. En su comunicado y publicaciones, dejó claro que prioriza su tranquilidad, bienestar y desarrollo profesional. Este cierre refleja su aprendizaje sobre respeto propio y la importancia de proteger su vida privada.