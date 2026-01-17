Ricardo Rondón y Fernando Díaz felices por el regreso de Maju Mantilla a la TV: "Renovada y reinventada"

Maju Mantilla pasó por momentos muy complicados en su carrera luego de que su aún esposo Gustavo Salcedo revelara el fin de su matrimonio por presunta infidelidad. Por ello, la exreina de belleza perdió su trabajo en la TV, pero ahora que está de regreso, sus excompañeros le desean todo lo mejor.

Sus excompañeros le desean lo mejor

Como se recuerda, Maju Mantilla estuvo en el canal de Latina donde conducía el programa 'Arriba mi gente' donde compartía conducción con Fernando Díaz y tenía muchos amigos más. Uno de ellos, también era Ricardo Roncón quien trabaja en el mismo canal y estuvieron juntos conduciendo en el pasado.

Ahora, sus excompañeros se han pronunciado sobre su regreso a la televisión tras su polémica separación de Gustavo Salcedo en medio de una presunta infidelidad. El primero en comentar fue Fernando Díaz afirmando sentirse muy feliz por su compañera.

"Me pone muy feliz que haya regresado a la televisión porque hay un público que la quiere y le deseo lo mejor", comentó en la entrevista.

Vuelve con fuerza

Ricardo Rondón que sigue en el canal 2 conduciendo el programa 'Arriba mi gente' reveló que su excompañera se merece toda la felicidad y que el público la quiere. Por ello, celebra su retorno y afirma que la exreina de belleza llega totalmente renovada.

"Para mí es una gran sorpresa, felicidad que vuelva porque se lo merece. Es trabajadora, buena madre y ama mucho estar en contacto con el público. Estoy seguro de que este será un súper retorno, lleno de alegría con una Maju renovada, reinventada y con muchas ganas de divertir al público", dijo.

El presentador señala que Maju vuelve con mucha más fuerza, donde después de pasar por momentos muy difíciles en su familia, su separación y su carrera musical, ahora llega para brillar con más ganas.

"Exacto, Maju renace en Panamericana, vuelve con todo y contra todos. Después de la tormenta siempre llega la calma y creo que este será un super año para ella. Estoy convencido de que va a ser un bonito retorno y con Ethel Pozo harán una dupla interesante", agregó.

De esta manera, Maju Mantilla estará de regreso con Ethel Pozo en un nuevo programa de televisión y sus excompañeros celebran que estará de vuelta para el 2026. Tanto Ricardo Rondón como Fernando Díaz le desean lo mejor en esta nueva etapa en otro canal, donde aseguran que brillará.