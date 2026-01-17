Andrea Llosa se despide de ATV después de 20 años y revela sus razones: "Mi camino en la TV continúa"

Andrea Llosa es una destacada periodista, conductora y productora de televisión que ha cautivado al público con sus programas. Ahora, la comunicadora ha revelado su salida del canal de TV donde trabajó durante 20 años.

¡Se despide después de 20 años!

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Andrea Llosa compartió un video donde reveló su salida del canal ATV. La periodista expresó lo dificil que es despedirse luego de 20 años frente a las pantallas del canal en un horario estelar.

"Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en Nunca Más y más de 6 años en Andrea. Gracias por la confianza, por elegirnos de lunes a viernes en el horario estelar y también los domingos", expresó.

Así mismo, dedicó algunas palabras de agradecimiento a todo el equipo que trabajó con ella en los últimos años. Así mismo, al canal de televisión por todo el apoyo. Aunque reveló que su salida se debe a que no llegaron a un acuerdo de un nuevo formato que deseaba realizar y por ello, no renovaron contrato.

"Agradezco también a ATV por haber confiado en mí como directora y conductora de ambos programas. Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo formato para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal", señaló.

Andrea Llosa seguirá en la TV

Durante su mensaje de despedida afirmó despedirse del canal de televisión en muy buenos términos, pero que cerró aquella etapa. Ahora, revela que aún seguirá vigente en la televisión y muy pronto dará a conocer su nuevo formato, como su nuevo canal.

"Me voy en los mejores términos, agradecida por la libertad que siempre tuve para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo. Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto", dijo.

De esta manera, Andrea Llosa hace oficial su salida del canal de ATV para iniciar un nuevo formato junto a su directora. Así mismo, señala que se despidió en muy buenos términos tras haber formado parte del canal durante 20 años, pero que ya cerró aquella etapa.