Pamela López advierte a Pamela Franco sobre posible hijo con Cueva: "Ahí conocerás quién es realmente"

La guerra mediática entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo. En medio de un proceso legal por la pensión de alimentos de sus tres hijos, la trujillana rompió su silencio para referirse al romance del futbolista con Pamela Franco.

Advierten a Pamela Franco por si se embaraza de Cueva

La batalla legal y mediática entre Pamela López y Christian Cueva escaló a un nuevo nivel de tensión tras las recientes apariciones públicas del futbolista junto a la cantante Pamela Franco. Mientras el proceso por la pensión de alimentos sigue su curso, la aún esposa del jugador se refirió al futuro de la mediática pareja.

En una reciente entrevista para 'Más Espectáculos', Pamela López fue consultada sobre los pronósticos de matrimonio y familia para Christian Cueva y Pamela Franco este 2026. Ante la posibilidad de que la pareja tenga hijos, la trujillana lanzó una advertencia cargada de ironía que ha dejado a todos paralizados.

"Yo creo que esa sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres. Porque ahí, siendo padres, es donde realmente vas a conocer a la persona", señaló Pamela López.

Con estas palabras, Pamela López sugiere que Pamela Franco aún no conoce todas las facetas de Christian Cueva y que la llegada de un bebé cambiaría drásticamente la dinámica de la pareja. La trujillana añadió que, en su experiencia, es después de eventos críticos como un divorcio o una separación cuando sale a la luz la verdadera personalidad de alguien.

Pamela López exige 64 mil soles de pensión a Cueva

Pamela López respondió con firmeza a las críticas sobre la elevada suma que solicita como pensión a Christian Cueva para sus hijos. Con un tono firme y visiblemente incómoda, la trujillana aclaró que los 64 mil soles no son un capricho personal, sino el resultado de los gastos mensuales de sus tres menores.

"Para empezar, tu condición no es igual que la mía, la mía no es igual que la de Pepito, y así sucesivamente. Nuestras condiciones y realidades son distintas entre todos", expresó..

@ameg_pe 16.01.26 | Pamela López explica por qué pide 64 mil soles a Christian Cueva de pensión. Fuente: Más Espectáculos ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Asimismo, Pamela López explicó que en este tipo de procesos se suele presentar una "base alta" para que las autoridades evalúen el caso, por lo que pidió al público no juzgar sin conocer los detalles legales y financieros. "Gente, por favor, no se desubiquen; infórmense bien antes de emitir una opinión", sentenció para frenar las críticas en su contra.

De esta manera, Pamela López lanzó una advertencia a Pamela Franco ante un eventual embarazo, asegurando que solo en esa etapa logrará conocer la verdadera esencia de Christian Cueva. Mientras la mediática pareja continúa luciendo su romance en los escenarios, el tiempo será el encargado de confirmar si las palabras de la trujillana terminan convirtiéndose en realidad.