RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Los apoya?

Pamela López opina de los planes de boda e hijos entre Cueva y Pamela Franco: "Sería la mejor decisión"

Por medio de una entrevista, Pamela López reveló que si Christian Cueva se casa y forma una familia con Pamela Franco, lo conocería realmente.

Pamela López opina de los planes de boda e hijos entre Cueva y Pamela Franco
Pamela López opina de los planes de boda e hijos entre Cueva y Pamela Franco (Composición Karibeña)
15/01/2026

Hace unas semanas, Christian Cueva y Pamela Franco han llamado la atención por planes de matrimonio juntos en el futuro y sobre formar una familia cuando estén más estables. Ahora, Pamela López ha revelado que le gustaría que su ex y la cantante se unan. 

Pamela López apoya boda entre Cueva y Franco

Por medio de una entrevista con 'América Espectáculos', Pamela López estuvo hablando sobre la situación de divorcio con Christian Cueva. Así mismo, fue consultada sobre los recientes anuncios de boda e hijos del futbolista con la cantante Pamela Franco

Muy lejos de mostrarse enojada por aquella unión de su expareja con la artista de cumbia, la influencer muestra emoción para que ellos se casen y formen su familia. Según revela, esto sería una buena decisión para que la intérprete conozca realmente al 'Aladino'. 

"Yo creo que eso sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres porque ahí es donde realmente vas a conocer a la persona y después de eso, aún más lo vas a conocer. Después de eso me refiero si hay un divorcio o separación, lo vas a conocer realmente", dijo. 

Pamela Franco sobre Cueva llamando en aparente estado de ebriedad a sus hijos: "Mucha amargura"
Lee también

Pamela Franco sobre Cueva llamando en aparente estado de ebriedad a sus hijos: "Mucha amargura"

Sobre los planes de boda 

En una entrevista con Karibeña Espectáculos en YouTube, Pamela Franco y Christian Cueva hablaron un poco más sobre su relación amorosa. La pareja no dudó en elogiarse y expresar lo mucho que se aman, como poco a poco van cumpliendo algunos de sus sueños. 

Luego, la conductora le preguntó sobre una posible boda y televisada, como antes lo mencionó el pelotero en una entrevista con La Chola Chabuca. En ese sentido, la cantante menciona que hay otras metas primero. 

"Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos, creo que es algo bonito concretar cosas sentimentales, porque cuando dos personas se aman sueñan hacer cosas juntos, no solo casarse, sino construir cosas juntos. Llevarnos bien para ver si existe un futuro entre nosotros", dijo. 

Samahara Lobatón sorprende al reaparecer en redes tras agresión de Bryan Torres: ¿Qué dijo al respecto?
Lee también

Samahara Lobatón sorprende al reaparecer en redes tras agresión de Bryan Torres: ¿Qué dijo al respecto?

Aunque planean algo juntos, no descartan que se casen, pero la cantante de cumbia señala que se trata de un proceso y no desean apresurar las cosas. Si en el caso logran a llegar al altar, Pamela Franco y Christian Cueva mencionan que la agrupación que no puede faltar en su futuro matrimonio sería Agua Marina, ya que ambos admiran su música y su trayectoria musical. 

 

Temas relacionados christian cueva Pamela Franco Pamela Lopez planes boda

Siga leyendo

Lo Más leído

Reconocidas influencers fueron detenidas en el aeropuerto Jorge Chávez con sustancias ilícitas

Falleció reconocido chico reality a los 27 años tras sufrir un paro cardiaco: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' sorprende al mostrar su avanzado embarazo: ¿De quién se trata?

Melissa Klug luce su renovada figura en la playa y deja inesperado mensaje: "Aquí soy feliz"

últimas noticias
Karibeña