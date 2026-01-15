Pamela López opina de los planes de boda e hijos entre Cueva y Pamela Franco: "Sería la mejor decisión"

Hace unas semanas, Christian Cueva y Pamela Franco han llamado la atención por planes de matrimonio juntos en el futuro y sobre formar una familia cuando estén más estables. Ahora, Pamela López ha revelado que le gustaría que su ex y la cantante se unan.

Pamela López apoya boda entre Cueva y Franco

Por medio de una entrevista con 'América Espectáculos', Pamela López estuvo hablando sobre la situación de divorcio con Christian Cueva. Así mismo, fue consultada sobre los recientes anuncios de boda e hijos del futbolista con la cantante Pamela Franco.

Muy lejos de mostrarse enojada por aquella unión de su expareja con la artista de cumbia, la influencer muestra emoción para que ellos se casen y formen su familia. Según revela, esto sería una buena decisión para que la intérprete conozca realmente al 'Aladino'.

"Yo creo que eso sería la mejor decisión de ellos, que puedan ser padres porque ahí es donde realmente vas a conocer a la persona y después de eso, aún más lo vas a conocer. Después de eso me refiero si hay un divorcio o separación, lo vas a conocer realmente", dijo.

Sobre los planes de boda

En una entrevista con Karibeña Espectáculos en YouTube, Pamela Franco y Christian Cueva hablaron un poco más sobre su relación amorosa. La pareja no dudó en elogiarse y expresar lo mucho que se aman, como poco a poco van cumpliendo algunos de sus sueños.

Luego, la conductora le preguntó sobre una posible boda y televisada, como antes lo mencionó el pelotero en una entrevista con La Chola Chabuca. En ese sentido, la cantante menciona que hay otras metas primero.

"Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos, creo que es algo bonito concretar cosas sentimentales, porque cuando dos personas se aman sueñan hacer cosas juntos, no solo casarse, sino construir cosas juntos. Llevarnos bien para ver si existe un futuro entre nosotros", dijo.

Aunque planean algo juntos, no descartan que se casen, pero la cantante de cumbia señala que se trata de un proceso y no desean apresurar las cosas. Si en el caso logran a llegar al altar, Pamela Franco y Christian Cueva mencionan que la agrupación que no puede faltar en su futuro matrimonio sería Agua Marina, ya que ambos admiran su música y su trayectoria musical.