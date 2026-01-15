Pamela Franco sobre Cueva llamando en aparente estado de ebriedad a sus hijos: "Mucha amargura"

Cómo se recuerda, Pamela López acuso a Christian Cueva de querer arruinar la Navidad de sus hijos luego que llamara en aparente estado de ebriedad. Ahora, Pamela Franco habla sobre aquella situación delicada.

Pamela Franco sobre aquella llamada en Navidad

Cómo lo mencionó Pamela López, el padre de sus tres hijos causó mucha polémica luego de que llamara supuestamente pasado de copas en Navidad causando mucha incomodidad entre sus hijos. En ese sentido, el reporte de 'Amor y Fuego' le consulto sobre aquella penosa situación.

La artista Pamela Franco siempre se ha limitado a hablar sobre los hijos de Pamela López y Christian Cueva. Ahora, no fue diferente y señaló que si bien hablo con su pareja sobre aquella situación, prefiere no comentar porque podrían malinterpretar todo lo que dice y haría más grande el problema.

"No quiero hablar sobre menores, de hecho converso con él de todo, pero eso queda entre nosotros. Tú sabes que si yo opino para bien o para mal, tanto los medios de comunicación lo pueden interpretar de una manera que no quiero, como las otras personas también. Entonces, yo ya no quiero dar 'comidilla' para que esto se agrande ni nada. Al contrario, quiero que esta vez se achique", expresó.

En otro momento, la cantante de cumbia comenta que algunas personas que siempre los critican suelen tener mucha amargura y mala onda. Por ello, por su parte solo desea lo mejor y no caer ese sentido

"Más allá de la mala onda que puedan tener algunas personas, nosotros le mandamos lo mejor porque a veces lo necesitan ¿no? tú sabes que hay mucha amargura en la gente, cuando te hablo con eso es por las personas que atacan de manera personal", agregó la artista.

¿Qué contó Pamela López?

Pamela López hizo una fuerte acusación contra su expareja, el futbolista Christian Cueva. La trujillana compartió en sus historias de Instagram varios mensajes y videos en los que se observa que el jugador llamó a sus hijos en aparente estado de ebriedad, provocando que los pequeños rompieran en llanto.

Todo ocurrió pasada la medianoche del 25 de diciembre, cuando decidió pasarle el teléfono a sus hijos para que saludaran a su padre. Sin embargo, la llamada terminó siendo un momento de angustia. La madre de tres hijos contó que tiene las grabaciones de esa llamada y las presentará ante las autoridades.

De esta manera, Pamela López sigue fuerte tras esta acusación hacia Christian Cueva. Por su parte, Pamela Franco ha preferido no comentar sobre ello, pero señaló que sí conversó sobre el tema con el pelotero.