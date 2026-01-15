Pamela Franco y Pamela López piden no ser comparadas por la prensa: "Lo único en que concuerdo"

Desde que Pamela López dio por terminada su relación con Christian Cueva por un yape de Pamela Franco, ambas mujeres han sido comparadas de diferentes formas. Ahora que ambas están en el rubro de la música, son nuevamente comparadas por sus conciertos.

Pamela Franco pide no ser comparada

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Pamela Franco para consultarle sobre su relación con Christian Cueva y su reciente tema musical inédito que sacaron juntos. Así mismo, el reportero también le consultó sobre las recientes comparaciones de los shows que hace con el reciente trabajo de Pamela López con Paul Michael.

"Escúchame, no puedes comparar yo respeto mucho el trabajo, fuera de todo la que está arriba es Pamela Franco y Orquesta. Basta de comparaciones, yo entiendo cuando comparan físicamente, de eso me río, pero el trabajo hay que saberlo distinguir ¿no? No soy tiktoker", expresó la artista ante las cámaras.

En ese mismo sentido, el reportero le preguntó exactamente lo mismo a Pamela López tras la entrevista que tuvo en el programa de TV. Así mismo, le reveló la respuesta de la pareja de Christian Cueva, donde señaló que es lo único en que concuerda, pero manda tremenda respuesta.

"Lo único que concuerdo con ella, jamás va haber comparación entre tú y yo mujercita, nunca, jamás, nos vamos a comparar", señaló.

Sobre su carrera musical

Pamela Franco es una joven artista que a finales de 2025 lanzó su tema "El perro del hortelano", un tema inédito que interpreta junto a su pareja Christian Cueva y con la composición de Carlos Rincón. Desde que se lanzó, este sencillo viene sonando con mucha fuerza y llamó la atención por la inclusión del famoso yape que la ex del pelotero encontró para la cantante de cumbia.

La carrera de la artista viene sumando con fuerza desde que se lanzó como solista y empezó a ascender cuando su relación con Christian Cueva se hizo público, participando en varios de sus conciertos. Incluso, a un año de su relación amorosa, ambos realizaron un tour en diciembre llamado 'El Cervecero' donde realizaban su show juntos.

De esta manera, Pamela Franco es una artista consagrada que pide no ser comparada con Pamela López por sus conciertos de música, ya que señala no ser solo una tiktoker. Por su parte, la influencer señaló lo mismo, pero en un sentido moral sobre las acciones de cada una.