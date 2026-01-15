Ignacio Baladán sueña con tener la 'parejita' de hijos junto a Natalia Segura: "Quiero otro bebé"

Ignacio Baladán y Natalia Segura volvieron a llamar la atención de sus seguidores al hablar, sin filtros, sobre sus planes familiares. En una dinámica de preguntas en Instagram, el exchico reality sorprendió al confesar que quiere tener otro hijo y completar la famosa 'parejita', generando todo tipo de reacciones en redes.

Ignacio Baladán quiere la 'parejita' con Natalia Segura

Natalia Segura abrió su caja de preguntas en Instagram y una seguidora le consultó directamente sobre la boda por la iglesia. Lejos de esquivar el tema, la influencer decidió responder junto a Ignacio Baladán, quien estaba a su lado, relajado y sin imaginar que terminaría revelando su deseo de tener otro bebé y completar la famosa 'parejita'.

Ignacio leyó la pregunta sobre cuándo se casarían. El exchico reality lanzó una frase que dejó sorprendida incluso a su esposa.

"Dos añitos, pero antes quiero un bebé nuevo. O sea, otro, uno nuevo", mencionó. Natalia no pudo ocultar su asombro y de inmediato le pidió que se explique mejor: "¿Cómo así que quiero otro bebé nuevo?".

@ameg_pe 14.01.26 | Ignacio Baladán quiere la 'parejita' de hijos con Natalia Segura. Fuente: Instagram de Natalia Segura ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Ante la sorpresa de Natalia, Ignacio fue claro y señaló que le gustaría tener una niña para completar la familia. Natalia, entre risas, le preguntó si aceptaría que sea varón y él contestó.

"De nuevo, otro sí. Amor... la niña", dijo, dejando en claro que sueña con la 'parejita'. "(¿Y sale niño?) Bueno, que salga niño", señaló Ignacio.

La conversación tomó otro rumbo cuando Natalia recordó que aún no se han casado por la iglesia. Ella le preguntó directamente cómo pensaba en otro bebé si ese paso todavía estaba pendiente. Ignacio, fiel a su estilo relajado, respondió con humor y sin rodeos.

"¿Cómo si usted quiere preñarme por segunda vez? ¿Antes a casarnos por la iglesia?", cuestionó Natalia. "Una preñadita, pues... preñadita", provocando risas y comentarios entre sus seguidores.

El intercambio dejó claro que, aunque hablan del tema con naturalidad, ambos tienen prioridades distintas en este momento. Natalia no dudó en expresar que la idea la tomó totalmente por sorpresa y que no esperaba que Ignacio sacara el tema tan rápido y en público.

Natalia Segura explica por qué la boda religiosa puede esperar

Más tarde, Natalia decidió aclarar la situación y contar con más detalle por qué la boda por la iglesia aún no se ha concretado. La influencer recordó que ella e Ignacio ya están casados por civil, ceremonia que se dio cuando se enteraron que estaba embarazada. Según explicó, no quería una boda religiosa porque tenía un embarazo. Señaló que el día que suceda ella quiere poder beber alcohol.

"Para uno casarse por la iglesia, porque ustedes saben que nosotros nos casamos por civil en junio del año pasado cuando nos dimos cuenta que estaba preñada. Y yo dije: 'Mami, yo preñada no me caso por la iglesia", porque yo ese día yo quiero quedar en una alcantarilla, darla toda'. Y nos casamos para que el gordo llegara en un matrimonio constituido", señaló Natalia.

14.01.26 | Natalia Segura explica por qué la boda religiosa con Ignacio Baladán puede esperar. Fuente: Instagram de Natalia Segura pic.twitter.com/ouSfYkUXXt — @ghelanma (@ghelanma) January 15, 2026

En ese sentido, también señaló que, por ahora, no cuentan con el tiempo ni la energía para planear un matrimonio por la iglesia, ya que están concentrados en trabajar y en construir estabilidad para su familia. Por eso, ese tema quedará para más adelante, cuando las cosas estén más calmadas.

"Pero ahora, este año, literal, nosotros no vamos a tener tiempo ni de planear, ni de ejecutar matrimonios. En este momento estamos creando el patrimonio de nuestro hijo y estamos en el proyecto más importante de nuestras vidas y luego nos van a entender. Entonces, el matrimonio que que quede para al siguiente (año)", dijo Natalia.

En conclusión, Ignacio Baladán y Natalia Segura demostraron que hablan de sus planes con total sinceridad y sin presiones. Mientras él no esconde su ilusión de tener otro bebé y completar la 'parejita', ella prefiere ir paso a paso y priorizar el presente. Por ahora, la boda religiosa puede esperar, pero el amor y los proyectos en familia siguen firmes, dejando claro que todo llegará en su momento.