Natalia Segura sorprende con nueva cirugía tras ser mamá: ¿por qué se operó la esposa de Ignacio Baladán?

La influencer colombiana Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, sorprendió a sus seguidores al anunciar una intervención quirúrgica a ocho meses de haber dado a luz. La noticia, compartida el 31 de octubre, generó gran expectativa por tratarse de un procedimiento extenso que involucraba tanto estética como salud personal.

Natalia documenta su proceso quirúrgico

Esposa del influencer Ignacio Baladán, Natalia decidió someterse a una lipectomía, intervención que mostró con su característico humor en Instagram y TikTok, compartiendo desde el "get ready with me" previo hasta los cuidados postoperatorios. Durante la estancia en la clínica, contó con la compañía de su madre y de Baladán.

"Por fin ha llegado el día de mi tuneada, acá estoy bien marcada mi reina hermosa y despídanse de esta nalguita deformada que se va de nuestras vidas", escribió la influencer en redes sociales, mostrando incluso los drenajes posteriores a la cirugía.

Este procedimiento se suma a su historial médico, que incluye dos cirugías previas de retiro de biopolímeros, procesos que Segura ha señalado que le costaron en su salud. Apenas seis meses después de su parto, tomó la decisión de realizarse esta cirugía para recuperar la figura que la hizo conocida y conquistar al uruguayo Baladán.

"Cuando di a luz, en los tiempos que cargaba a mi bebé, se empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil y no podía por mi dolor, no sé qué tengo", explicó la influencer.

Reconstrucción glútea y cuidado de su salud

En entrevista, con "Magaly TV: La Firme", Natalia Segura detalló que la intervención no fue únicamente estética, sino también una reconstrucción pendiente tras los retiros de biopolímeros que habían afectado la forma de sus glúteos. La influencer reveló que la situación la hacía sentir deforme y afectaba su autoestima, un aspecto que solo compartía con su esposo.

"No es tanto el embarazo, yo tenía una reconstrucción pendiente desde hace mucho rato porque por mis retiros de biopolímeros mi colita estaba bastante deforme; solo lo conocía mi esposito porque se notaba", relató.

Segura explicó que los médicos le solicitaron completar esta reconstrucción antes de tratar su dolor crónico, vinculado a una herida de bala que sufrió a los 18 años en Cali. La cirugía incluyó la extracción de grasa de varias zonas de su cuerpo para reconstruir la zona glútea y eliminar las cicatrices traumáticas mediante un procedimiento reparador.

"Más allá de lo que sea, estoy peleando algo médico para mi dolor crónico y antes de ese procedimiento tenía que hacerme este", afirmó la influencer, destacando la importancia de su recuperación integral y el cuidado de su salud.

Con esta intervención, La Segura no solo busca recuperar la figura que deseaba tras el embarazo, sino también avanzar en la atención de un dolor crónico que ha marcado su vida desde la juventud. La influencer continúa mostrando su proceso a millones de seguidores, combinando humor y transparencia.