Abogada de Christian Cueva pedirá tenencia compartida a Pamela López por descuido a sus hijos: "Expone a los niños"

La disputa legal y mediática entre Pamela López y Christian Cueva volvió al centro de la atención pública tras recientes declaraciones en Arriba Mi Gente. El debate se enfocó en el pago del colegio y la situación emocional de sus hijos, luego de que la abogada del futbolista, Medaly Barrientos, cuestionara el manejo de los gastos escolares.

Cuestionamientos por pagos escolares y seguridad de los menores

Durante su participación en el espacio matutino, la defensa de Christian Cueva sostuvo que la responsabilidad económica sobre los hijos corresponde a ambos padres y no únicamente al deportista. En ese contexto, Barrientos recordó que, antes de que se iniciara la demanda de alimentos, su patrocinado asumía diversos pagos vinculados a la manutención de los menores.

"La obligación de alimentos es de ambos padres, no solo el señor Christian Cueva. El señor Christian Cueva desde antes que le interponga la demanda de alimentos ha estado pagando directamente la pensión del colegio de los menores, que equivale aproximadamente a 8.500 soles", afirmó la abogada ante cámaras.

Según detalló, estos desembolsos no se limitaban a la educación, ya que el futbolista también cubría otros gastos relacionados con la vida diaria de sus hijos. Además, Barrientos explicó que, tras la demanda de alimentos presentada por Pamela López, el juez estableció un monto mensual fijo que actualmente se viene cumpliendo.

Sin embargo, la abogada aseguró que su defendido comenzó a recibir una serie de correos electrónicos por parte del colegio de sus hijos, situación que le generó sorpresa.

"El señor Christian Cueva recibe innumerables correos desde julio del 2025 hasta la actualidad", manifestó, cuestionando que, pese a no estar a cargo de esos pagos, se reporten retrasos. "¿Cómo es posible que, siendo la señora López la persona encargada de realizar esos pagos, no esté pagando el colegio?", expresó.

En el programa se mostraron documentos en los que el centro educativo advertía sobre mensualidades pendientes y otras situaciones preocupantes. Uno de los correos hacía referencia a la seguridad de los menores:

"Me comunico con ustedes para informarles que el área de seguridad del colegio reportó el día de hoy que los menores llegaron al colegio en un taxi Satelital sin la compañía de ningún adulto responsable. Queremos expresar nuestra preocupación porque esta situación expone a los niños a riesgos que podrían comprometer su seguridad".

Anuncian pedido de tenencia compartida

Las declaraciones no quedaron allí. Medaly Barrientos también se refirió a la reciente exigencia de Pamela López, quien habría solicitado un monto de 64 mil soles por concepto de manutención para sus tres hijos. Frente a ello, la defensa del futbolista anunció que solicitarán la tenencia compartida de los menores.

"Nosotros vamos a pedir la tenencia compartida. Los niños están expuestos a un maltrato psicológico por parte de la señora", sostuvo la abogada en el mismo programa.

Barrientos aseguró contar con material audiovisual que demostraría que los menores estarían siendo influenciados negativamente, pese a que su madre afirma que ellos no conocen las polémicas en las que se ha visto envuelto su padre.

Las declaraciones de la defensa de Christian Cueva reavivaron una controversia aún sin resolución. Se cuestiona el manejo de los gastos escolares y surge la posibilidad de un pedido de tenencia compartida, lo que abre un nuevo frente legal con Pamela López. El foco vuelve a centrarse en el bienestar de los hijos, principal punto de disputa.