¡Seguirán casados! PJ rechaza demanda de divorcio por causal de Christian Cueva contra Pamela López

Hace poco se reveló el primer paso para la conciliación entre Pamela López y Christian Cueva para lograr su divorcio. El año pasado, el pelotero junto a su abogado revelaron una demanda de divorcio por causal, pero ahora el Poder Judicial lo rechazó.

Rechazan pedido de divorcio de Christian Cueva

El miércoles 14 de enero de 2026, el medio Infobae confirmó que el Poder Judicial decidió rechazar la demanda de divorcio que el futbolista Christian Cueva interpuso contra Pamela López por causal. Es así como en los reportes judiciales, la demanda presentada por el 'Aladino' fue declarado inadmisible.

Esto significaría que el documento presentado por los abogados del pelotero no logró cumplir con los requisitos de forma necesarias para poder proceder. Aunque, se reveló que el expediente contaba con más de 114 folios con supuestas pruebas y argumentos de parte de los representantes de Cueva.

Ahora, el Poder Judicial determinó que existen errores que deben ser subsanados antes de que continúen con el proceso y pueda ser considerado para un juicio de divorcio por causal. Terminando como rechazado hacia Pamela López.

"Declarar inadmisible la demanda interpuesta por Christian Alberto Cueva Bravo contra Maira Pamela López Solorzano sobre divorcio por causal. Concediéndole el plazo de cinco días para subsanar los defectos anotados bajo apercibimiento de rechazarse la demanda. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición superior. Notificándose mediante cédula", expresó.

Documento de Poder Judicial

Se reunieron sus abogados

Se conoció que los abogados de Christian Cueva y Pamela López sostuvieron una reunión con el objetivo de dar inicio al proceso de divorcio. Fue el abogado de la empresaria trujillana, Gino Zamora, quien confirmó el encuentro y explicó los alcances de la conversación entre ambas defensas legales.

"Como abogado de Pamela López, me he reunido con los letrados de Christian Cueva, el señor Villaverde y la señora Barrientos, para que ambas partes puedan divorciarse", declaró Zamora, dejando en claro que se trata de un primer acercamiento formal entre las partes.

Además, el letrado precisó que este encuentro no implica que ya exista un acuerdo definitivo ni sobre la repartición de bienes ni sobre la pensión de alimentos que Pamela López ha solicitado para sus hijos.

De esta manera, Christian Cueva como Pamela López estarían en un proceso de conciliación, ya que el pelotero fue rechazado por el Poder Judicial tras haber presentado la demanda de divorcio por causal contra la madre de sus hijos por falta de consistencia.