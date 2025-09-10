Anelhí revela que canción de Paul Michael a Pamela López la cantaba Dayron: "¿Qué le hace recordar?"

Pamela López volvió a generar titulares luego de que el cantante cubano Dayron Martin revelara que tuvo un acercamiento romántico con la trujillana hace varios años, antes de su relación con Christian Cueva. La noticia provocó la reacción de Anelhi Arias Barahona, expareja del salsero y madre de su hija, quien arremetió contra López y cuestionó su actual vínculo con Paul Michael.

Anelhí Arias critica a Pamela López

En diálogo con un medio local, Anelhi Arias aseguró que Pamela López habría sido "la amante" de Dayron Martin durante su relación con ella. La exvedette cuestionó que la canción que López dedicó recientemente a su actual pareja, Paul Michael, ya había sido interpretada por el cubano años atrás, generando un vínculo indirecto entre ambos episodicos.

"Eso me da risa, porque ella ha hecho un tema con él que se llama 'Completamente enamorados' y esa era la canción que Dayron cantaba con Los Villacorta y en su momento fue un boom en su voz. ¿Qué quiere decir que el colágeno le hace recordar a Dayron? Para mí, ella fue la Pamela Franco en su momento, porque yo era la esposa de Dayron, lo mismo que le hicieron a ella, ella me lo hizo a mí", expresó Arias.

Arias recordó que tanto Pamela como Dayron la afectaron personalmente y que en ese tiempo la consideró una amante. Además, le reprochó a la actual pareja de Christian Cueva que, si desea fama, debe asumir sus actos del pasado.

"Los dos gozaron, se pachamanquearon, se juntaron, pero fui la afectada, no invento, ella sabe que es verdad. Ella no quedó como la firme, pero Pamela Franco se quedó como la firme, así que tenga los ovarios para afrontar y apechugar las cosas que hizo en el pasado. Si quieres ser famosa, asume tus anticuchos y este anticucho tiene bastante ají y hasta rachi trae", sentenció.

Expareja de Dayron Martin revela intento de confrontación

Además, Anelhi relató un episodio en el que casi confronta a Pamela López por la situación con Dayron Martin. Según comentó, se dirigía a la residencia de la trujillana con dos amigos estilistas cuando fue detenida. Aseguró que Pamela seguía buscando a Dayron incluso después de que ella se reconciliara con él.

"Cuando quise hacerlo, estaba yendo a la dirección donde vivía con dos amigos estilistas y me detuvieron, porque luego que me amisté con Dayron, ella lo seguía buscándolo en los conciertos, se montaba nuevamente en el bus de Los Villacorta. No sé si aparecerán otras afectadas, pero creo que algo dijo Melissa Klug en 'El Valor de la Verdad'. Ella santita no era", indicó.

Arias enfatizó que su intención no es colgarse de la polémica, sino dejar en claro su versión ante la postura de López como víctima tras su separación de Christian Cueva.

"Lo hablo porque ha saltado a la luz, pero no porque me esté colgando de ella, yo vivo en otro país, pero lo cuento para hacerle recordar que para mí ella fue una amante, lo mismo que ella le reclama a Pamela Franco, ella fue la Pamela Franco en mi vida porque sufrí y lloré mucho", concluyó.

En conclusión, la polémica entre Pamela López y Anelhi Arias evidencia que los episodios del pasado pueden reaparecer y generar conflictos mediáticos incluso años después. Las declaraciones de la exesposa de Dayron Martin ponen en perspectiva la complejidad de las relaciones personales y cómo estas pueden cruzarse con la exposición pública.