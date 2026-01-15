Pamela López se identifica con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: "Necesita ayuda psicológica"

El caso que involucra a Samahara Lobatón y al cantante Bryan Torres continúa generando profunda preocupación e indignación en el espectáculo peruano. La difusión de un video que mostraría una presunta agresión física contra la hija de Melissa Klug encendió las alarmas en redes sociales y motivó la reacción de diversas figuras públicas, entre ellas Pamela López.

Pamela López se solidariza y se identifica con Samahara Lobatón

Durante una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Pamela López se mostró visiblemente afectada al referirse al video que evidenciaría la agresión contra Samahara Lobatón. La influencer confesó que el material la impactó profundamente, al punto de remover experiencias personales con Christian Cueva que había mantenido en lo más íntimo de su memoria.

"Es inevitable. En las redes está todo. Cuando llegué me contaron un poco, me lo describieron, pero cuando lo vi fue otra situación. Se me hizo un nudo en la garganta porque yo también fui víctima, yo también sentí esa sensación de querer respirar cuando me asfixiaban y con un brazo me ahorcaba. Yo me solidarizo con ella", expresó, con la voz entrecortada.

López explicó que, desde su experiencia, salir de una relación marcada por la violencia no resulta sencillo, especialmente cuando existe dependencia emocional y económica. Según señaló, muchas mujeres permanecen en ese círculo por el miedo, la culpa o la sensación de no tener a dónde acudir.

"Me tocó seguir, porque no me podía tirar a mi cama todo el año, tenía tres niños. Ahora se puede ver a una Pamela tranquila, pero nadie puede entender cómo me sentía en ese momento de mi vida (...) Sé que necesita ayuda psicológica, tanto ella como muchas mujeres, me incluyo, porque cuando somos dependientes es difícil salir de ese círculo vicioso", sentenció.

Tula Rodríguez cuestiona que Samahara continúe con su agresor

Tula Rodríguez no ocultó su indignación al conocer que Samahara Lobatón y Bryan Torres seguirían juntos pese a la presunta agresión. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, la actriz y conductora decidió alzar su voz, dejando en claro que no tenía intención de ver el video, pero sí de reflexionar sobre lo ocurrido desde su rol de madre.

"Como mamá digo Dios mío, ¿qué está pasando en la cabeza de alguien? Tiene que estar carente de muchas cosas para encima continuar con el agresor. No, no la quiero juzgar, no soy quien para juzgarla, cada uno vive su vida como mejor le parezca, evidentemente ahí hay un problema", expresó.

Rodríguez insistió en que situaciones como esta evidencian la necesidad de trabajar la salud emocional de las mujeres desde edades tempranas, así como reforzar el amor propio y la autoestima. En ese sentido, remarcó que acudir a un profesional no debería verse como algo negativo, sino como una herramienta clave para romper círculos de violencia.

"Mujeres, tenemos que trabajar en el tema emocional, ir al psicólogo, trabajar en nuestras hijas para que se amen tanto y no permitan que nadie las lastime", añadió, dejando un mensaje directo y preventivo para sus seguidoras.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón volvió a poner sobre la mesa una problemática que afecta a muchas mujeres dentro y fuera del espectáculo. Las palabras de Pamela López y Tula Rodríguez reflejan solidaridad y la urgencia de visibilizar la violencia, promover la denuncia y reforzar el apoyo emocional.