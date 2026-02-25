Mozo de restaurante revela si Adrián Villar consumió alcohol antes de atropellar a Lizeth Marzano

El caso de Lizeth Marzano ha conmovido a muchas personas por cómo el conductor Adrián Villar se dio a la fuga tras atropellarla. Ahora, se ha revelado información sobre lo que consumió el joven de 21 años y se bebió alcohol antes de retirarse del local.

¿Adrián Villar bebió alcohol?

Según reveló el programa 'Cuarto Poder', Ismael Sotero fue el mozo que atendió a Adrián Villar y sus amigos en el restaurante donde fueron a comer horas antes del accidente donde atropelló a Lizeth Marzano.

Es así como el reportero de Magaly Medina acudió al mismo lugar para hablar directamente con la persona que los atendió. Entonces, primero confirmaron al mozo y luego, le preguntaron directamente si el joven de 21 años consumió alguna bebida alcohólica mientras cenaba en el lugar.

"¿Recuerdas si ellos tomaron bebidas alcohólicas? Solamente quiero ese dato nada más", le pregunta el reportero al mozo, y responde: "No puedo hablar, pero no tomaron alcohol. Yo los atendí, pero no puedo hablar más".

Es así como el mismo mozo niega haber entregado bebidas alcohólicas al grupo de amigos que estaba cenando en el lugar. Así mismo, reveló que Adrián Villar y su entonces pareja Francesca Montenegro estuvieron acompañados de dos personas más y que estuvieron dos horas en el recinto.

Además, cuando el periodista de Magaly Medina trató de pedir las cámaras de seguridad del lugar, les negaron debido a que tenía que seguir un proceso policial como es debido.

El restaurante se pronunció

A través de las redes del restaurante y la presión de muchos seguidores, se comunicaron afirmando que entregaron los videos del lugar donde el joven y sus amigos estuvieron cenando. Afirmando así su compromiso para que la justicia actúe de manera correcta en todas las medidas de la ley.

"En estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los registros internos solo pueden ser entregados mediante requerimiento formal de las autoridades competentes. En ese marco, hemos hecho entrega a dichas instancias la totalidad de las grabaciones y la información correspondiente", expresó.

De esta manera, según viene revelando el mozo que atendió a Adrián Villar en el restaurante, las personas que estuvieron en el lugar no consumieron alcohol dentro del recinto tal y cómo se ha revelado al mostrar su recibo del restaurante. Esto formaría parte de las investigaciones correspondientes en el caso de la deportista nacional Lizeth Marzano.