Jean Paul Gabuteau, pareja de Silvia Cornejo, tras enterarse del ampay con su ex: "Te ofrezco algo"

Hace unos días, Silvia Cornejo junto a su pareja Jean Paul Gabuteau y su hijo tuvieron un viaje familiar por Europa. Tras su regreso hace unos días en Lima, el músico fue captado en un departamento con su ex Analía luciendo muy cariñosos.

Pareja de Silvia Cornejo se entera del ampay

El programa de Magaly emitió las imágenes de Jean Paul Gabuteau, pareja actual de Silvia Cornejo, pero aparecía junto a su ex Analía Jiménez. En las imágenes se puede ver cómo el música la abraza por detrás mientras van tomando copas de vino. A su salida, el reportero le informa que tiene imágenes del ampay.

"¿Tienes una relación en la actualidad con Analía Jiménez?", le pregunta el reportero, pero Gabuteau responde desconcertado: "Flaco ¿De qué me hablas?", Luego, el reportero le dice: "Las imágenes van a salir el lunes por eso te hago la consulta" y Jean Paul le hace un curioso pedido: "¿Podemos hablar a micrófono apagado? hablemos y te ofrezco algo a cambio. No me refiero a plata, sino a tu entrevista".

Ante la opción de apagar las cámaras y el micrófono, el músico le dice que si no lo hace, no le otorgará la entrevista en ese momento. Aunque, niega tener una relación con Analía Jiménez.

"No podemos apagar las cámaras siempre van a estar prendidas", le dice el reportero, y Jean Paul Gabuteau responde: "Entonces no hay nada de qué conversar, ya te respondí".

Luego, el reportero le pregunta si Silvia Cornejo tiene conocimiento del encuentro entre el músico con su expareja y madre de su primer hijo. Ante esto, señala nuevamente su negación para dar una entrevista.

Jean Paul con su ex Analía Jiménez

Es así como el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes mostrando al empresario Jean Paul Gabuteau en un departamento junto a su expareja. La mujer parece que está luciendo una blusa blanca y ambos con copas de vino en las manos. Luego, se ve que se abrazan y parecen darse un beso desde el balcón del departamento.

La mujer que aparece con el músico sería su expareja Analía Jiménez, con quien tiene un hijo en común. Anteriormente, ambos han sido captados juntos en varias ocasiones demostrando un interés mayor que de solo padres. Ahora, ambos aparecen juntos en un departamento luciendo muy cariñosos.

De esta manera, Jean Paul Gabuteau siguió firme negando tener algo con su ex Analía Jiménez tras ser informado del ampay en el departamento. Aunque trató de convencer al reportero de Magaly para tener una entrevista sin cámara ni micrófonos.