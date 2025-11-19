Magaly Medina critica a Onelia Molina tras muerte de su perrita: "Fue por negligencia suya"

Onelia Molina, atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida al anunciar la muerte de su perrita Nieve, a la que consideraba su "bebé". La noticia conmovió a sus compañeros, seguidores y amigos, quienes expresaron su apoyo en redes sociales. Sin embargo, la reacción de Magaly Medina ha generado un debate sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas.

Magaly Medina cuestiona la forma de cuidar a Nieve

El accidente que terminó con la vida de Nieve ocurrió mientras cruzaba la calle, hecho que Onelia relató entre lágrimas en el set de Esto es Guerra. Tras conocer la historia, Magaly Medina expresó que la tragedia podría haberse evitado con medidas de cuidado básicas, como mantener a la mascota con correa al estar en la vía pública.

"Respeto el dolor de las personas que pierden una mascota, pero lo que está diciendo esta chiquita es que ella, al parecer, la sacaba a pasear sin correa. (...) Cuando tenemos bajo nuestra responsabilidad una mascota, no dejamos que cruce la pista sola, que vaya y venga del parque. ¿Por qué? Porque ellos no miden el peligro", señaló la conductora.

En ese sentido, Medina sostuvo que Onelia no debería culpar al conductor que atropelló a Nieve, sino asumir su propia responsabilidad ya que la pista es para los autos y no para los animales.

"Ese accidente fue negligente. (...) ¿Para qué tanto lloriqueo y echar la culpa al hombre que pasó, que de repente ni vio a la perrita? (...) No eches la culpa a los carros que pasaban por ahí, porque la pista está hecha para los carros, no para los perros ni para los niños. Entonces, ¿de quién es la culpa?", cuestionó.

La conductora agregó que es fundamental ser conscientes de nuestras acciones y no generar conmoción en redes sociales únicamente con lágrimas.

"En vez de estar tratando de conmover al público con lágrimas, lo que tendrías que hacer es decir: 'Esa perrita que estaba bajo mi cuidado murió, la atropellaron por un descuido mío y una negligencia mía'. (...) Hay que ser un poco más conscientes de lo que hacemos para después no terminar despertando sentimientos lastimeros en la gente solo por las puras arvejas", sentenció.

La historia de Nieve y el accidente fatal

Onelia Molina detalló cómo ocurrió el accidente que terminó con la vida de su perrita. Según relató, el 15 de noviembre Nieve cruzó la pista tras ver a otro perro.

"Ella siempre fue obediente, siempre estaba a mi costado. No corría", dijo Onelia, visiblemente conmovida. Sin embargo, en esa ocasión la perrita se adelantó unos segundos para jugar y, al intentar Onelia detener el tránsito para rescatarla, un vehículo impactó contra ella.

El golpe fue fatal y el conductor no se detuvo. "Nunca paró... quiero pensar que de repente no la vio, porque Nieve es chiquita", expresó la joven entre lágrimas, dejando en evidencia la angustia y el dolor que le provocó la pérdida..

La muerte de Nieve ha generado un fuerte impacto en Onelia Molina, quienes mostró su vulnerabilidad frente a las cámaras. Mientras que muchos seguidores manifestaron su apoyo, las críticas de figuras como Magaly Medina invitan a reflexionar sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas en espacios públicos.