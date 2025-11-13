¿Busca reconciliación? Onelia Molina consuela a Alejandra Baigorria en EEG y explica por qué lo hizo

Onelia Molina sorprendió al consolar a Alejandra Baigorria en "Esto es Guerra", pese a las tensiones que tuvo con ella en el pasado. La escena dejó a todos impactados, y por supuesto, las cámaras de "América Hoy" la buscaron para saber qué pasó realmente.

Onelia explica por qué consoló a Ale Baigorria en EEG

En "Esto es Guerra" ocurrió algo que nadie esperaba. Onelia Molina, conocida por su carácter firme y por las tensiones que tuvo con Alejandra Baigorria, decidió acercarse a la rubia para consolarla en pleno programa. La escena sorprendió a los televidentes, a los fans y hasta al mismo elenco.

Las cámaras de "América Hoy" no tardaron en buscarla para saber qué la motivó a tener ese gesto con la empresaria, sobre todo después de tantos roces entre ambas. Onelia habló sin rodeos y dejó claro que su actitud tiene que ver con un nuevo enfoque en su vida. Primero, explicó por qué decidió dedicarle unas palabras a Alejandra cuando se quebró por la frustración de perder en varias competencias.

"Si estás en 'Esto es Guerra' es por algo, es porque eres una buena competidora. De ella por sí es así, ¿no? Se frustró porque es competitiva, le gusta ganar, pero es un proceso y lo viene haciendo bien", comentó.

Tras su mensaje de aliento, muchos fans empezaron a especular con una posible reconciliación entre ambas. Y la reportera no dudó en tocar el tema. Onelia, sin embargo, fue clara y prefirió manejarlo con cuidado.

"Yo en verdad siempre con el tema de Ale prefiero no salir, no hablar ni nada. Si ayer lo hice fue porque siento que si podía colaborar en algo para que alguien se sienta mejor, lo voy a hacer", declaró.

A pocas semanas de terminar el año, varios seguidores comentaron que quizá esto forma parte de un proceso de perdón. Ella escuchó la pregunta con calma, pero dejó claro que su prioridad actual es su bienestar.

@ameg_pe 13.11.25 | Onelia Molina consuela a Alejandra Baigorria en EEG y explica por qué lo hizo. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

La reportera insistió en que, según muchos, el tiempo suele sanar las heridas y que quizá Onelia estaba cambiando de opinión respecto a su postura anterior. Ante esto, la competidora respondió firme pero tranquila.

"O sea, yo sigo siendo la misma Onelia. Creo que en todos los aspectos de mi vida voy a intentar simplemente buscar paz. Quiero buscar paz en mi vida, tranquilidad, y si en este momento pude sumar o ayudar en algo a alguien que se sienta mejor, siempre lo voy a hacer", aseguró.

Finalmente, también le preguntaron si guarda rencores o si aún carga con resentimientos del pasado. La pareja de Mario Irivarren respondió con total honestidad que no.

"(Tú siempre buscando paz, ¿pero tu corazón nunca ha tenido tampoco rencores ni guardas rencor por nada?) No, estoy tranquila. Estoy en una etapa en mi vida que estoy muy tranquila, estoy enfocada en mi trabajo y sobre todo en hacer feliz a mi familia", sentenció.

¿Qué pasó en EEG?

Todo comenzó cuando Alejandra Baigorria no pudo contener las lágrimas tras otra derrota. Según contó Pancho Rodríguez, la rubia estaba cansada de no poder recuperar su nivel. En ese momento, Onelia se acercó y sorprendió con un mensaje inesperado frente a todo el estudio.

"En verdad, para mí es también súper complicado competir con Alejandra. Tiene mucha experiencia. Siento que ha venido y viene tiempo sin competir y no me la pone fácil. Yo siempre ajusto, siempre doy lo mejor de mí para poder ganarle", expresó.

En conclusión, el inesperado gesto de Onelia Molina hacia Alejandra Baigorria dejó claro que su postura actual va más allá de cualquier rivalidad. La competidora mostró que está enfocada en la paz, el crecimiento personal y en apoyar cuando siente que puede hacerlo. Aunque no confirma una reconciliación, su nueva actitud marcó un antes y un después en la dinámica del programa de "Esto es Guerra".