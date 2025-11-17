Onelia Molina se quiebra en redes tras sufrir dolorosa pérdida: "Mi mundo se vino abajo"

Onelia Molina afrontó uno de los momentos más duros de su vida al anunciar la muerte de Nieve, su perrita de cuatro años a la que consideraba su "bebé". La noticia conmovió a sus compañeros de 'Esto Es Guerra' y a Mario Irivarren, quien tenía un vínculo especial con la mascota. La pérdida ocurrió el 15 de noviembre, y Onelia esperó algunas horas antes de compartirla públicamente.

Onelia y Mario se quiebran tras la partida de su mascota

Onelia Molina abrió su corazón la noche del 16 de noviembre y contó que vivió un fin de semana devastador. En su mensaje, la guerrera explicó que Nieve falleció tras un accidente, un episodio que volvió más dura la despedida. Con evidente quiebre emocional, relató lo significado que fue su perrita en su vida y lo difícil que resulta aceptar su ausencia.

"Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí, ayer un pedazo de mi ser, la bebé de mamá, se fue de mi lado. Pasó un accidente y qué feo es reconocer que no podré verla más", escribió al inicio de su mensaje.

Luego, recordó las etapas que vivieron juntas, tanto las alegrías como los momentos difíciles, y destacó que su mascota fue su mayor refugio emocional. Finalmente, le agradeció por haberla acompañado y por ayudarla a sanar heridas que arrastraba desde hace tiempo, con la esperanza de que algún día vuelvan a encontrarse.

Minutos después del comunicado de Onelia, Mario Irivarren también se pronunció y dedicó un extenso mensaje de despedida a la pequeña Nieve. El chico reality confesó que aún no logra asimilar lo ocurrido y que la sensación de vacío es enorme.

"Tu partida nos deja un vacío enorme, aún sigo pensando que es solo un mal sueño, que voy a despertar y vas a estar acostada a mi lado para seguir durmiendo abrazados y nos vas a seguir alegrando los días con tus ocurrencias, renegando cuando te agarraba la patita, ladrando a cualquiera que se nos acerque, haciéndonos puchero para que te demos comida, escondiéndote cuando te queríamos meter a la ducha", expresó con evidente nostalgia.

Compañeros de EEG y figuras públicas muestran su apoyo

Tras la noticia, varios rostros de 'Esto Es Guerra' y figuras del medio enviaron mensajes de apoyo para aliviar el duro momento que atraviesa Onelia Molina. Katia Palma, conductora del programa, se mostró profundamente afectada por la partida de Nieve y no dudó en escribirle:

"Bebichi, ¿qué me cuentas? Los abrazo". Su cercanía con la odontóloga arequipeña hizo que su mensaje resonara entre los fans del reality.

Exintegrantes como Vania Torres y Macarena Vélez también se sumaron a las muestras de cariño, dejando mensajes de solidaridad y fuerza. Gabriel Meneses, actual compañero de Onelia, envió un emotivo saludo para ella y su familia:

"@oneliamolina_ @leonardo.molina.95 les mando un abrazo muy fuerte, muchos ánimos y fuerza. Los quiero mucho chicos".

Otros personajes de la televisión y redes sociales también respondieron. Josi Martínez dejó un mensaje de aliento, mientras que Valeria Piazza se mostró conmovida al leer todo lo que Onelia escribió sobre su mascota.

"One, no puedo creerlo, he leído todo con un nudo en la garganta. De verdad lo siento muchísimo, ellos son familia. Mucha fuerza en estos momentos", publicó la exreina de belleza.

La muerte de Nieve no solo dejó una marca profunda en Onelia Molina, sino también en quienes compartieron momentos con la mascota. Las reacciones de Mario Irivarren y los mensajes de apoyo de compañeros y amigos reflejan el cariño que la pequeña perrita despertó en su entorno.