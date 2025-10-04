¡Impactante! Katia Palma y Johanna San Miguel se 'pelean' en Pachacámac: "Ya se acabó tu reinado"

Una inesperada 'pelea' entre Katia Palma y Johanna San Miguel desató risas y furor en redes sociales. El video, grabado en los estudios de "Esto es Guerra" (EEG) en Pachacámac, muestra a ambas figuras discutiendo con tono desafiante, como si realmente tuvieran una rivalidad. Sin embargo, todo se trató de una broma actuada y parte de la promoción de un proyecto de la exconductora de EEG.

Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan 'pelea'

Una vez más, Johanna San Miguel y Katia Palma demostraron que el humor y la creatividad pueden romper las redes. Ambas actrices protagonizaron una falsa pelea en los estudios de "Esto es Guerra", en Pachacámac, que rápidamente se hizo viral y desató miles de comentarios en TikTok e Instagram. Aunque muchos pensaron que el enfrentamiento era real, todo se trató de una divertida estrategia.

El clip fue publicado en la cuenta oficial de Johanna San Miguel y en menos de 48 horas superó el millón de visualizaciones en TikTok. En las imágenes, se ve a la conductora llegar al set acompañada de su compañera de elenco de la obra teatral "Corazón de Loba", Andrea Luna, para presentar un proyecto al dueño del canal. Sin embargo, la escena toma un giro inesperado cuando aparece Katia Palma.

Entre risas y gritos, Katia no dudó en lanzarle un contundente: "¡Fuera! ¡Ya se acabó tu reinado!", mientras Johanna intenta mantener la compostura, pero cuando Katia la 'ataca' suelta: "¡Dios mío!".

La escena termina con Palma echando a Johanna y Andrea del set a "patadas", en medio de carcajadas del equipo de grabación. Todo con un toque cómico que recordó los clásicos momentos televisivos donde ambas solían cruzarse con humor.

Promoción con toque teatral

El divertido enfrentamiento fue parte de la campaña de promoción de la obra teatral "Corazón de Loba", que actualmente se presenta en el Teatro Peruano Japonés. El video buscó conectar tanto con el público que sigue a Johanna y Katia desde sus inicios en televisión, como con los jóvenes que disfrutan de su contenido en redes sociales.

La obra, escrita por Eduardo Adrianzén y dirigida por David Carrillo, cuenta con las actuaciones de Johanna San Miguel, Andrea Luna y Ana Cecilia Natteri. A través del humor y la ironía, muestra el reencuentro de tres actrices que buscan recuperar la fama y el reconocimiento, mientras enfrentan sus egos, envidias y frustraciones.

Fans piden el regreso de Johanna a "Esto es Guerra"

El éxito del video fue tal que muchos usuarios comenzaron a pedir que Johanna San Miguel regrese a la conducción de Esto es Guerra. Recordemos que hace unos meses, Mathías Brivio también despertó rumores al compartir una foto junto a su excompañera.

"Me parece que hoy podría ser el día", escribió el ahora conductor de "Esto es Guerra" pues recientemente volvió al programa en reemplazo de Renzo Schuller.

La respuesta de Johanna no tardó respondió con varios corazones rojos. Esto desató una ola de comentarios de sus seguidores.

"¡Que vuelva la verdadera reina de EEG!", "Extrañamos su energía", escribieron algunos fans en redes sociales.

En conclusión, aunque la pelea entre Johanna San Miguel y Katia Palma fue pura actuación, ambas dejaron claro que cuando se juntan, no hay quien las supere en carisma y diversión. Por ahora, la popular actriz sigue enfocada en su faceta teatral y celebra el éxito de "Corazón de Loba".