Los Mirlos reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura por su destacadistinciónda trayectoria

Con más de cincuenta años de trayectoria artística, Los Mirlos, se han convertido en uno de los referentes de la cultura peruana a nivel internacional. Ahora, la agrupación ha sido distinguido como Personalidad Meritoria de la Cultura.

Reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura

Los Mirlos fue fundada en Moyobamba en 1973, es considerada pionera y principal referente de la cumbia que se elabora en la Amazonía peruana. Con más de cinco décadas, la agrupación se ha convertido en un ícono a nivel nacional e internacional.

El Ministerio de Cultura otorgó la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a la emblemática agrupación Los Mirlos, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y a su aporte decisivo a la difusión y consolidación de la cumbia amazónica en el Perú y el mundo. Sin duda, una distinción que llena de orgullo a miles de seguidores en todo el mundo.

Durante la ceremonia, Jorge Rodríguez recordó con emoción cómo fueron sus inicios en la música y la influencia de su padre, Gustavo Rodríguez Sandoval, quien tocaba el acordeón fue clave en su formación artística. Uniendo así un movimiento cultural en base a la identidad cultural de la cumbia amazónica.

Brillaron en Coachella 2025

La agrupación amazónica está creando historia como la primera banda peruana en presentarse en un escenario tan importante como Coachella junto a reconocidas artistas de la música a nivel global. Haciendo bailar a todo el público con varios de sus temas haciendo llegar la cultura del Perú.

Entre las canciones más emblemáticas que Los Mirlos interpretaron fueron "Muchachita del Oriente", "Un traguito de Ayahuasca", "Doña Guillermina", entre otros más. En todo momento recibieron el aplauso del público de inicio a fin disfrutando de la cumbia amazónica.

"Es maravilloso poder llegar a un festival tan importante, más aún al lado de mi padre y mis hermanos. Va traspasando fronteras y es otra generación la que baila y goza con la música que hacemos, es el sonido original de nuestra querida selva", expresaron los integrantes de la agrupación.

De esta manera, Los Mirlos es una agrupación que ha llevado con mucho orgullo sus canciones no solo a nivel nacional, sino internacional. Es por ello que se han convertido en todo un éxito en sus 50 años de historia musical, donde se han llegado a presentar en grandes eventos y ahora, son reconocidos por el Ministerio de la Cultura como Persona Meritoria.