María Pía Copello celebró 20 años de casada y quedó en shock por la reacción de su esposo: "¡Auxilio!"

Lo que comenzó como una locura de amor terminó en un grito de auxilio. María Pía Copello celebró sus 20 años de matrimonio con Samuel Dyer por las calles de Lima. Sin embargo, la euforia de la conductora se transformó en sorpresa al revelar la inesperada y tajante reacción de su esposo frente al despliegue mediático.

María Pía celebra su aniversario con caravana del amor

María Pía Copello realizó una ingeniosa celebración por sus 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. La conductora de televisión sorprendió a sus seguidores y a los transeúntes al decorar su camioneta con fotos inéditas de su boda y latas en el parachoque, gritando su amor a los cuatro vientos.

A través de un video que ya se ha vuelto viral en redes sociales, se pudo ver a María Pía asomada por el sunroof de su moderna camioneta gris, interactuando con los conductores y peatones que se detenían a ver el espectáculo. Durante el recorrido de la denominada "caravana del amor", la conductora aprovechó para recordar cómo empezó todo.

Según relató, fue un amigo en común quien los presentó y lo llevó a su casa por primera vez. Sin embargo, confesó entre risas que al principio no hubo un flechazo inmediato de su parte.

"Al principio ni me interesó, Samuel no te piques porque así fueron las cosas. ¡En cambio yo lo fleché a él!", contó María Pía Copello.

La conductora también recordó con nostalgia la fecha de su boda, el 28 de abril. Luego, María Pía pidió poner a todo volumen 'You're Beautiful' de James Blunt, canción con la que se casaron y que marcó el cierre romántico de su video.

"Habré perdido unas latitas, pero el amor sigue intacto", reflexionó al final de su travesía, dejando claro que a pesar del paso del tiempo y las pequeñas pérdidas del día a día, lo fundamental permanece.

María Pía Copello cerró el video agradeciendo a todos los que la acompañaron en su caravana del amor. La conductora se puso nostálgica al reflexionar sobre su historia con Samuel Dyer: "Esta ruta tiene para largo al igual que nuestro amor", sentenció.

El grito de "auxilio" que encendió las redes

Sin embargo, la euforia se transformó rápidamente en nervios cuando María Pía confesó a sus seguidores que el romántico gesto no obtuvo el resultado deseado. Tras difundir el video, la conductora lanzó un inesperado comentario que encendió las alarmas de la farándula peruana al revelar la verdadera reacción de su esposo.

"¡Auxilio!!! ¡Samuel ya vio el video!! ¡Hoy no hay celebración por los 20 años!!! Ayudaaaaaa", escribió María Pía Copello.

Comentario de María Pía Copello.

Este mensaje, cargado de su característico humor, sugirió que a Samuel Dyer no le habría hecho mucha gracia ver fotos de su boda expuestas mientras su esposa gritaba emocionada desde el sunroof de la camioneta. A pesar de que María Pía bromeó con que la celebración se había suspendido por el supuesto enojo del empresario, sus seguidores reaccionaron con risas y muestras de cariño.

De esta manera, María Pía Copello realizó su caravana del amor por sus 20 años de matrimonio con el empresario Samuel Dyer. Pese a la inesperada reacción de su esposo, quedó claro que todo se trató de una broma y que su relación se mantiene estable.