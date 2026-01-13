María Pía Copello acompañó a su hijo en su primer día de universidad: "Tengo sentimientos encontrados"

María Pía Copello compartió uno de los momentos más especiales de su vida familiar al acompañar a su hijo Samuel en su primer día de universidad. La conductora mostró cada detalle de esta nueva etapa y conmovió a sus seguidores al sincerarse sobre lo que siente como mamá al ver crecer a su engreído.

María Pía Copello con su hijo en su primer día de universidad

A través de sus redes sociales, María Pía Copello publicó un video donde se la ve desde muy temprano preparando todo para que su hijo mayor, Samuel Dyer Copello, llegue listo a su primer día de clases en la Universidad de Miami. El clip rápidamente se volvió viral y recibió miles de mensajes de apoyo, sobre todo de padres que se sintieron identificados con la escena. María Pía no ocultó sus emociones.

"Mochila y lonchera listas para su primer día de universidad. No les voy a mentir, tengo sentimientos encontrados, pero estoy muy feliz por Sami y sé que tendrá mucho éxito en esta nueva etapa!!! Te deseo todo lo mejor, hijito. Te amo", se lee en la descripción del video.

Desde el inicio del clip, la influencer dejó claro que no era un día cualquiera. La conductora mostró cómo revisaba con cuidado la mochila de Samuel, asegurándose de que no falte nada antes de salir.

El video arranca con la frase: "POV: Es el primer día de universidad de tu hijo". "A ver, computadora... Todo listo. Samuelito hoy se va a la universidad por primera vez y nosotros sus papás lo vamos a acompañar", mencionó con una mezcla de emoción y nervios.

Fiel a su estilo, María Pía también dejó ver su lado más engreído como mamá. Contó que ella misma se encargó de preparar la lonchera y dejar todo listo para que su hijo solo se cambie y salga rumbo a clases. Incluso se la escucha llamarlo desde la puerta de su cuarto para que no se retrase.

"Así que yo, como mamá engreídora, ya le hice la mochila, la lonchera ya está lista, planchado el polo, para que solo se ponga el jean y se vaya corriendo a la universidad. Así que hoy estamos súper emocionados porque papá y mamá dejarán a Samuelito en la universidad... Hijito, apúrate, nos vamos a la universidad", dijo.

Samuel inicia una nueva etapa

Ya en la universidad, María Pía aprovechó para conversar brevemente con su hijo antes de que ingrese a su aula. Quiso saber cómo se sentía en este primer día tan importante.

"¿Qué te parece estar aquí en la universidad?", le preguntó. Samuel respondió con tranquilidad y una sonrisa, dejando claro que estaba contento y listo para empezar esta etapa: "Bien, súper bien (¿Sí?) Sí (¿Estás contento?) Sí, súper contento (Bueno, que te vaya lindo mi amor) Ya, gracias (te deseo todo lo mejor)".

Luego de dejarlo en la institución, la conductora se tomó un momento para hablarle directamente a sus seguidoras. Entonces, expresó lo que llevaba en el corazón.

"Es que no calculan la emoción que es para una mamá dejar a su hijo en la universidad por primera vez. Estoy tranquila y estoy muy feliz", confesó visiblemente emocionada.

En conclusión, el primer día de universidad de Samuel marcó un momento inolvidable para María Pía Copello y su familia. Entre orgullo, nostalgia y mucha emoción, la conductora dejó claro que ver a su hijo crecer y cumplir nuevas metas es una de las mayores alegrías de su vida. Con este gesto, María Pía volvió a ganarse el cariño del público, que celebró junto a ella este importante paso.