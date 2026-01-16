Suheyn Cipriani defiende su romance con Macarius tras críticas en redes: "¿Por qué tanto hate?"

Suheyn Cipriani volvió al centro de la atención mediática tras confirmar su relación con el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius. El anuncio generó diversas reacciones en redes sociales y, frente a las críticas, la modelo respondió con firmeza para defender a su pareja y marcar distancia de los cuestionamientos.

Suheyn Cipriani sale al frente y defiende a Macarius

A través de un video publicado en TikTok, Suheyn Cipriani decidió enfrentar directamente a los usuarios que cuestionaron su romance con el streamer y que incluso le sugirieron buscar ayuda emocional. Visiblemente incómoda, la exreina de belleza rechazó esas insinuaciones y defendió la integridad personal y profesional de su pareja.

"¿Y yo por qué necesito ayuda? ¿Por qué tengo una pareja que a ustedes no les gusta? Lo siento, pero el día que me meta con alguien que sea una mala persona o lo que sea, los entenderé. Es una estupidez que tiren tanto hate (odio) a una persona que no les ha hecho nada, que nunca ha tenido un escándalo en su vida, que es un buen chico, que es un profesional", expresó Cipriani en los primeros segundos de su video.

La modelo también manifestó su desconcierto ante la cantidad de comentarios negativos que recibió tras hacer pública su relación. Según explicó, no logra comprender qué motiva a tantas personas a atacar una historia personal que, desde su punto de vista, no afecta a terceros.

"No entiendo de dónde sale tanto hate. ¿Qué es lo que realmente les molesta?", añadió.

Asimismo, aclaró que el contenido que comparte junto a Macarius tiene un tono ligero y busca mostrar momentos felices de su día a día.

"Nosotros solamente estamos compartiendo un pedacito de nuestras vidas con ustedes y lo tomamos a la broma porque somos sarcásticos. Él y yo somos bromistas, graciosos, y yo le digo: 'Mejor amigo'", explicó, dejando en claro la dinámica que mantiene con el streamer.

Una relación que va más allá de la amistad

Antes de este pronunciamiento, Suheyn Cipriani ya había dado señales públicas de su cercanía con Macarius. Luego de ser captados besándose, la modelo decidió expresar abiertamente sus sentimientos hacia el streamer durante una transmisión en la plataforma Kick, despejando cualquier duda sobre la naturaleza de su vínculo.

En ese espacio, Cipriani se dirigió a Diego Aguilar con un mensaje cargado de afecto, confirmando que lo que los une va más allá de una simple amistad.

"Diego, sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho. Nos estamos conociendo y haces felices mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres", se le escuchó decir.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una avalancha de reacciones en redes sociales, tanto de seguidores del mundo del streaming como de la farándula local. Mientras algunos celebraron la sinceridad de la exreina de belleza, otros continuaron cuestionando la relación, intensificando el debate en plataformas digitales.

Pese a las críticas, Suheyn Cipriani se mantiene firme en defender su relación con Macarius y expresar sus sentimientos sin filtros. Con mensajes directos, dejó en claro que no permitirá que el hate condicione su vida personal, mientras su romance continúa captando la atención y se posiciona como uno de los más comentados en redes sociales.