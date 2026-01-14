Suheyn Cipriani y streamer Macarius se declaran su amor y él la besa en público: "Estamos enamorados"

Suheyn Cipriani y el streamer Macarius ya no se esconden. Ambos fueron vistos juntos en una fiesta de influencers y dejaron en claro que lo suyo va en serio. Frente a cámaras, se dedicaron palabras de cariño, confirmaron que están saliendo y hasta se dieron un beso que terminó de encender las redes sociales.

Suheyn Cipriani y streamer Macarius admiten que están enamorados

Suheyn Cipriani volvió a robarse todas las miradas, pero esta vez no por un escándalo, sino por el amor. La exchica reality apareció muy cariñosa junto al streamer Macarius en una fiesta de influencers, donde ambos se mostraron sin miedo y dejaron en claro que están viviendo un romance que recién empieza, pero que ya los tiene más que ilusionados.

Las cámaras no tardaron en rodearlos y Suheyn, lejos de incomodarse, habló con total sinceridad sobre este nuevo capítulo de su vida sentimental. Aunque al inicio decía que solo eran amigos, hoy reconoce que las cosas cambiaron y que el sentimiento es real.

"Estamos conociéndonos, saliendo, lo quiero mucho. Es muy, muy reciente. Yo siempre decía, 'es mi amigo, mi amigo'. Me conquistó con su personalidad, su forma de ser, es único para mí. Es mi media mitad, literal", dijo la influencer a "Arriba Mi Gente", con una sonrisa que lo decía todo.

El punto más comentado llegó cuando el reportero fue directo y le preguntó a Suheyn si estaba enamorada. La respuesta fue clara y sin titubeos. Macarius no se quedó atrás y confirmó lo mismo con pocas palabras.

"Estoy enamorada. Yo soy sincera, yo estoy enamorada de Diego, estamos saliendo, vamos a ver qué pasa", confesó. "(Diego, acaba de decir que está enamorada) Yo también", dijo antes de darle un beso en la mejilla que selló el momento.

¿Quién es Macarius y por qué todos hablan de él?

Macarius, cuyo nombre real es Diego, es un streamer que transmite en la plataforma Kick. Es natural de Arequipa y es conocido por su afición al Dota, un videojuego que también suele jugar Patricio Parodi. A diferencia de otros creadores de contenido, 'Maca' no suele estar envuelto en polémicas.

Durante la entrevista, el reportero no dudó en decirle que se había convertido en uno de los peruanos más envidiados del momento. Él, con perfil bajo, respondió sin agrandarse. Suheyn, orgullosa, no dudó en defenderlo y hasta bromear con el reportero.

"Ella es linda, sí, pero estamos conociendo, saliendo y todo eso. Su personalidad. Es una chica muy chévere, pero todo con el humor que yo tengo es... somos muy compatibles, la pasamos muy bien", comentó Macarius y Suheyn señaló al reportero: "En persona es lindo, ¿sí o no? Tú tienes que ser secundario. Apóyame, por favor".

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Macarius no encaja con el perfil de "malandro" que Suheyn decía que le gustaba antes. Él mismo lo aclaró entre risas.

"Por ejemplo, yo no soy malandro", dijo el streamer. A lo que Suheyn respondió divertida: "Se está acostumbrando recién". "Yo solo soy un streamer dotero, que está tranquilo, no soy malandro y nada más", agregó Macarius, dejando claro que su estilo es más calmado.

Cuando se mencionó a Piero Arenas, con quien Suheyn fue vinculada tiempo atrás, ella decidió responder. Sin dar vueltas al tema, lo cerró y marcó distancia del pasado.

"Salimos dos veces, nada más. Nada trascendente. Lo de ahora sí me importa, lo cuento, lo demás son...", dijo levantando la mano.

En conclusión, con esta aparición pública, Suheyn Cipriani y Macarius dejaron en claro que lo suyo va en serio. Por ahora, ambos disfrutan del presente, sin esconderse y viviendo su romance con tranquilidad, mientras las redes no dejan de hablar de esta nueva pareja que promete seguir dando qué comentar.