Suheyn Cipriani expresa el amor que siente por el streamer Macarius: "Estoy enamorada de ti"

La modelo Suheyn Cipriani ha revela en más de una ocasión que no tiene pareja, pero ha sido vinculada sentimentalmente con otros personajes. Ahora, la joven sorprendió al contar que estaría enamorada del streamer Macarius.

Suheyn Cipriani elogia a Macarius

Por medio de la plataforma de Kick, Suheyn Cipriani y el streamer Macarius se unieron para hacer una transmisión en vivo. Es así como un momento de la conversación, la modelo expresó los sentimientos que empezaron a florecer hacia el influencer.

La expareja del salsero empezó a ponerse nerviosa visiblemente y afirmó que Macarius se había convertido en uno de sus mejores amigos y ha empezado a tener mucho cariño hacia él por la forma quién es.

"Sabes que te quiero mucho, mucho, que eres mi mejor amigo, pero también una persona a la que quiero mucho. Nos estamos conociendo, haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres...", expresó.

¿Confirmaron el beso?

El video se volvió viral en cuestión de minutos. Mientras Suheyn Cipriani y el streamer Macarius compartían un momento relajado frente a la cámara en una transmisión en Kick, un cuadro en la pared funcionó como espejo y dejó ver un beso que nadie esperaba. El detalle no pasó desapercibido y los usuarios comenzaron a hacer zoom, capturas y comentarios, convirtiendo el clip en tendencia.

Al enterarse del ampay, Macarius llamó a Suheyn mientras ambos estaban en un live de TikTok. El diálogo fue directo y sin filtros. El streamer contó que se preocupó por cómo podía afectar esto a la exreina de belleza, pero se sorprendió al saber que ella ya había mostrado el clip en su propio live. En medio de la charla, Macarius soltó una frase que encendió aún más los comentarios.

"Ya lo acabo de mostrar yo en live. ¿O te molestas?", señaló la modelo. "No, normal, si eres mi bebé, ¿no?", dijo el streamer. Suheyn reaccionó entre risas y le pidió que repitiera lo que había dicho, generando aún más complicidad entre ambos: "¿Qué soy? ¿Qué me acabas de decir?". "Mi bebé... ¿Yo qué soy?", preguntó Macarius. "Mi bebé", contestó Suheyn.

De esta manera, Suheyn Cipriani sorprendió al revelar que estaría interesada sentimentalmente en el streamer Macarius y habría conquistado su corazón. Durante la transmisión en vivo se cree que se dieron un beso, pero hasta el momento no han confirmado una relación amorosa oficialmente.