Estrella Torres confirma que dejará Son del Duke y revela cuándo será su despedida: "Tengo mis proyectos personales"

La cantante Estrella Torres decidió poner fin a los rumores que circulaban sobre su futuro en la agrupación Son del Duke. En medio de diversas especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos, la artista habló abiertamente sobre su situación y confirmó que su etapa dentro de la orquesta llegará a su final.

Estrella Torres confirma su salida de Son del Duke

Durante sus declaraciones en un live de TikTok, la cantante expresó que su salida de la agrupación responde a una etapa de transformación personal. Según comentó, desea dedicar tiempo a proyectos que considera importantes para su futuro.

"Porque este yo tengo que continuar porque ya obviamente también tengo proyectos personales, también quiero ser mamá. Entonces hay muchas cosas que se me están juntando, entonces tengo que continuar, chicos", manifestó la artista al explicar las razones de su decisión.

A pesar de su próxima despedida, Torres dejó claro que su salida se realizará en buenos términos con los integrantes de la agrupación. La cantante resaltó el apoyo que recibió desde su llegada a la orquesta y aseguró que el cierre de esta etapa se dará con el mismo cariño.

"Lo bueno es de que en Son del Duke, así como me dieron la bienvenida muy bonito, también voy a tener una linda despedida", afirmó.

Asimismo, la intérprete invitó a sus seguidores a acompañarla en las presentaciones que todavía realizará junto al grupo antes de concretar su despedida definitiva. Para Torres, estos conciertos representarán una oportunidad para agradecer al público que la respaldó durante su paso por la agrupación.

"Por eso que vayan hasta el 21... bueno, hasta todos los eventos obviamente de Son del Duke, para poder verlos ahí y estar con ustedes", comentó.

Estrella Torres agradece el apoyo a los fans de Son del Duke

La artista también aprovechó para dedicar un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos, quienes han seguido su carrera desde sus inicios. Visiblemente emocionada, destacó el cariño que recibió durante su permanencia en la orquesta.

"Yo los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón y de verdad agradezco demasiado por todo el cariño", expresó.

Finalmente, Estella Torres aseguró que aprovechará cada presentación que le queda en los escenarios junto a sus compañeros de Son del Duke.

"La he pasado recontrachévere, así que voy a disfrutar hasta el último momento del escenario con los chicos y estoy contenta", concluyó.

La decisión de Estrella Torres de dejar la agrupación Son del Duke marca el cierre de una etapa importante en su carrera musical. La cantante señaló que se retira agradecida por la experiencia junto a la orquesta y por el cariño del público. Mientras prepara su despedida de los escenarios con el grupo, también proyecta nuevos planes personales.