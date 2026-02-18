Estrella Torres defendió a su esposo tras rumores de incidente con un fan: "En ningún momento se peleó"

Estrella Torres y su esposo, Kevin Salas, suelen mostrarse cercanos y agradecidos con el público en cada presentación. Sin embargo, la cantante de Son del Duke quedó en el centro de la conversación digital tras difundirse en TikTok videos que sugerían que su pareja reaccionó con celos al quitarle un peluche a un fan. Ante la ola de críticas, la artista salió a aclarar lo ocurrido.

Estrella Torres aclara incidente con su esposo

La polémica escaló con rapidez en redes sociales por lo que Estrella Torres rompió su silencio y dio su descargo. En declaraciones en sus redes, la cantante negó de forma tajante que su esposo se enfrentara a un seguidor y explicó que todo ocurrió en medio de una confusión con el personal de seguridad.

"No sé por qué la gente se inventa cosas. Mi esposo me quiso regalar un peluche por el Día del Amor y al final del concierto fue a entregarme el peluche. Adelante había la seguridad vestida de civil, él se acerca y lo empuja, mi esposo reaccionó que no está bien. En ningún momento se peleó con un fan", explicó Estrella.

En otras declaraciones recogidas por Trome, la artista detalló que el contexto influyó en la reacción del equipo de seguridad. Horas antes, ocurrió un incidente durante el show cuando una mujer lanzó agua a la cantante Thamara Gómez, lo que obligó a reforzar la vigilancia en el escenario.

"El señor ha estado atento a cualquier suceso porque antes una mujer le tiró agua a Támara Gómez. Luego todo se solucionó, pero me molesta que hablen pavadas", dijo.

Con estas declaraciones, Torres dejó claro que no existió pelea alguna con un fan y pidió que cesen los rumores que, según indicó, distorsionan lo que realmente pasó.

Estrella Torres revela que conoció a su esposo por Tinder

La pareja participó en el programa "El Reventonazo de la Chola", Estrella Torres se mostró emocionada al recordar los inicios de su relación con Kevin Salas. La intérprete contó que llevan cinco años de novios y más de tres de casados, etapa que describió como una experiencia llena de crecimiento y apoyo mutuo.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la forma en que se conocieron. Cuando le preguntaron cómo empezó todo, la cantante respondió sin rodeos: "Nosotros nos conocimos la verdad, fue por Tinder". La confesión dejó en shock a varios de los presentes y generó aplausos en el estudio.

Lejos de incomodarse, ambos tomaron el momento con humor y naturalidad. La artista también aprovechó la entrevista para hablar de su presente en Son del Duke, agrupación con la que ha logrado conectar con un amplio público en todo el país.

"Me va excelente el cariño del publico es lo máximo", afirmó Estrella, destacando el respaldo constante que recibe en cada presentación. Kevin Salas, por su parte, también participó en la conversación y fue blanco de bromas. Cuando le preguntaron si conocía todas las coreografías del grupo, respondió entre risas: "Toditas", demostrando su cercanía con el proyecto musical.

Estrella Torres enfrentó los rumores con firmeza y ofreció su versión para aclarar lo ocurrido con su esposo. La cantante descartó cualquier enfrentamiento con un fan y explicó que todo se trató de una confusión con seguridad. Mientras tanto, continúa enfocada en su carrera con Son del Duke y en su relación con Kevin Salas.