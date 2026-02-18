Thamara Gómez se achoró con supuesta fan que le lanzó agua en pleno escenario: "¿Qué te pasa?"

La cantante de cumbia Thamara Gómez vivió un momento tenso durante una presentación con Son del Duke en Pisco, luego de que una supuesta fan le lanzara agua en la cara mientras realizaba su baile de la "Chica Rap". El hecho sorprendió al público y rápidamente se volvió viral en redes sociales por la reacción de la artista en pleno escenario.

Supuesta fan le lanza agua a Thamara Gómez en escenario

En un show de Son del Duke en Pisco, cuando la cantante Thamara Gómez comenzaba su baile de la "Chica Rap" en el escenario, una supuesta fan le lanzó agua en la cara. Según se comentó después del concierto, la joven asistente se habría encontrado en aparente estado de ebriedad, lo que habría provocado su comportamiento. Sin embargo, eso no evitó la molestia de la artista.

El hecho generó incomodidad y desconcierto tanto en la artista como en los músicos que la acompañaban. El animador del evento intervino de inmediato para pedir respeto y recordar que el escenario es un espacio delicado por los equipos técnicos.

"A ver en el escenario hay cables, hay luces, por favor. Todo el público, todo puede ser, acá hay cables, por favor, respeto con nosotros, respeto con ustedes, okay. Acá el escenario, hay cables, hay electricidad, por favor", advirtió ante el público para evitar que la situación empeore.

La advertencia dejó claro que lanzar objetos o líquidos puede ser peligroso, ya que hay cables, luces y electricidad en el escenario. Pese a ello, el ambiente ya estaba cargado y el público reaccionaba entre sorpresa y tensión.

La reacción de Thamara y la polémica en redes

Luego de ser mojada en la cara, Thamara no se quedó callada y decidió responder. La cantante agarró una botella de agua y se dirigió hacia la supuesta fan que la había atacado. Visiblemente incómoda, la cumbiambera enfrentó la situación y expresó su molestia.

En medio de los gritos del público que decía "Báñala, báñala, báñala", la artista le lanzó agua como reacción a lo ocurrido. Thamara le dijo: "¿Qué te pasa? ¿Por qué me mojas?".

Con esas palabras dejó en claro que no le pareció correcta la actitud de la asistente en pleno show. Tras difundirse los videos, las redes sociales estallaron con comentarios divididos. Algunos usuarios defendieron a la cantante y señalaron que solo se hizo respetar, mientras que otros cuestionaron su reacción por tratarse de un espectáculo en vivo.

Frases como "me parece bien que ella solo se defendio" y "Toda acción tiene una reacción" se repitieron entre los comentarios.

En conclusión, una supuesta fan le lanzó agua a la cara a Thamara Gómez durante un show de Son del Duke en Pisco, lo que generó un momento de tensión en pleno escenario. La cantante reaccionó visiblemente incómoda ante lo ocurrido y el hecho terminó viralizándose, abriendo debate en redes sobre el comportamiento del público en conciertos.