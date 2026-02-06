Mirella Paz revela la razón de su salida de Son Tentación: "No me daban una fecha de regreso"

Son Tentación es un grupo de cumbia que viene causando sensación por sus cantantes y temas. Hace casi un año, Mirella Paz anunció su salida temporal de la agrupación para dedicarse a su embarazo y su pequeño hijo. Aunque se esperaba su regreso, la joven anunció su salida definitiva y revela la razón de su decisión.

Mirella Paz anuncia su salida de Son Tentación

Por medio de sus redes, Mirella Paz emitió un comunicado revelando que ya no continuará en Son Tentación. La joven se retiró de manera temporal al grupo de salsa femenina debido a su embarazo, pero en aquel entonces reveló que regresaría, pero nunca llegó a suceder.

"Deseo informar que a partir de la fecha dejo de formar parte de la orquesta Son Tentación. La decisión ha sido tomada tras una evaluación personal y profesional. La dirección de la agrupación ha decidido mantenerme en una condición de espera indefinida, situación que no acepto", expresó.

Es así como la joven señaló que da por terminada toda relación laboral con la agrupación, agradecida por el tiempo compartido y las oportunidades. Revelando así que se enfocará en nuevos proyectos.

"En consecuencia, doy por concluida toda relación laboral, artística y comercial con la orquesta. Agradeciendo el tiempo compartido. Me retiro con gratitud por las oportunidades recibidas. A partir de ahora, continuaré enfocándome en nuevos proyectos y retos artísticos que estoy segura contribuirán a mi crecimiento musical y personal", agregó.

No le decían cuándo podía regresar

En una entrevista exclusiva para 'El Trome', la cantante reveló que estaba esperando la llamada de Paula Arias para regresar a los escenarios, pero no se daba y por más que intentara comunicarse, no recibía ninguna respuesta hasta que recién emitió su comunicado de su salida definitiva.

"Debí empezar hace tres meses, pero nada, no me contestaba (el teléfono). Por presión mediática me contestó y su respuesta fue que siempre voy a ser bienvenida en la orquesta, pero no me daba una fecha. Y me duele porque me enteré por terceras personas que ya había una nueva integrante. Me duele porque fue desleal conmigo", expresó.

De esta manera, la artista Mirella Paz señaló que fue muy duro para ella ser ignorada por Paula Arias, a quien consideraba su amiga, más al enterarse que tenían nueva integrante. Ahora, la joven madre señaló que se enfocará en nuevos proyectos para continuar trabajando tras dejar definitivamente al grupo de Son Tentación.